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Спорт

Валентина Шевченко получила от UFC семь чемпионских поясов за защиту титула

Кыргызстанка Валентина Шевченко получила от UFC семь чемпионских поясов за каждую успешную защиту титула.


Экс-чемпионка UFC получила подарок от промоушена. Бойцу ММА из Кыргызстана прислали семь чемпионских поясов как символ ее семи успешных титульных защит в UFC.

«Семь защит, семь невероятных турниров рядом с лучшими бойцами UFC и мира. Спасибо UFC, теперь все мои пояса со мной», — написала Валентина Шевченко в соцсетях.

Обычно бойцы не получают новый пояс после успешной защиты. Вместо этого в их прежний пояс вставляют новый драгоценный камень (обычно рубин) за каждую победу.
Ссылка: https://24.kg/sport/291084/
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