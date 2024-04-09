Валентина Шевченко получила от UFC семь чемпионских поясов за защиту титула

Кыргызстанка Валентина Шевченко получила от UFC семь чемпионских поясов за каждую успешную защиту титула.

Экс-чемпионка UFC получила подарок от промоушена. Бойцу ММА из Кыргызстана прислали семь чемпионских поясов как символ ее семи успешных титульных защит в UFC.

«Семь защит, семь невероятных турниров рядом с лучшими бойцами UFC и мира. Спасибо UFC, теперь все мои пояса со мной», — написала Валентина Шевченко в соцсетях.

Обычно бойцы не получают новый пояс после успешной защиты. Вместо этого в их прежний пояс вставляют новый драгоценный камень (обычно рубин) за каждую победу.