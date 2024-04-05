13:28
USD 89.35
EUR 97.03
RUB 0.97
Спорт

В Кыргызстане более 80 федераций различных видов спорта

В Кыргызстане функционируют более 80 федераций по различным видам спорта. Об этом на совместном заседании парламентской фракции «Ата Журт Кыргызстан» и депутатской группы «Мекенчил» рассказал замминистра культуры, информации, спорта и молодежной политики Айбек Абдымомунов.

Депутат Улан Бакасов поинтересовался, какие из них работают эффективно.

Айбек Абдымомунов выделили приоритетные виды спорта, которые хорошо работают. Это борьба, бокс, дзюдо, легкая и тяжелая атлетика.

Нардеп поинтересовался, как развиваются национальные виды спорта. 

«Есть много национальных видов спорта, но сейчас больше внимания уделяют кок-бору. Есть дирекция по развитию национальных видов спорта», — отметил замминистра.

Он добавил, что средства национальным видам спорта выделяются в рамках календарного плана.
Ссылка: https://24.kg/sport/290850/
просмотров: 162
Версия для печати
Материалы по теме
Өлкөдө спорттун ар кандай түрлөрү боюнча 80ден ашык федерация бар
Олимпиада-2026. Претендующим на участие спортсменам из Кыргызстана платят $750
Единственное учреждение по спортивной медицине просят сохранить кыргызстанцы
Спортивные итоги года Кыргызстана. Главные победы 2023-го
Выступающая за Кыргызстан Сардана Трофимова названа лучшим спортсменом Якутии
Спорткомплексы обяжут пропускать в залы и бассейны людей с инвалидностью
Всемирные игры боевых искусств. Итоги выступления кыргызстанцев
Всемирные игры боевых искусств. Сборная Кыргызстана стала 13-й из 80 стран
Первые медали кыргызстанцев на Всемирных играх боевых искусств
Цифра дня. 673,5 миллиона сомов выделили из бюджета на культуру и спорт
Популярные новости
Сборная Кыргызстана по&nbsp;футболу вернулась в&nbsp;топ-100&nbsp;в рейтинге ФИФА Сборная Кыргызстана по футболу вернулась в топ-100 в рейтинге ФИФА
Футзал и&nbsp;чемпионат страны по&nbsp;футболу. Соревнования с&nbsp;участием кыргызстанцев Футзал и чемпионат страны по футболу. Соревнования с участием кыргызстанцев
Танцоры из&nbsp;Кыргызстана завоевали серебро на&nbsp;международном турнире в&nbsp;Испании Танцоры из Кыргызстана завоевали серебро на международном турнире в Испании
Чемпионат мира по&nbsp;сурдотаэквондо. Женская сборная Кыргызстана стала третьей Чемпионат мира по сурдотаэквондо. Женская сборная Кыргызстана стала третьей
Бизнес
ЗАО &laquo;МПЦ&raquo; напоминает об&nbsp;отключении платежной системы &laquo;МИР&raquo; ЗАО «МПЦ» напоминает об отключении платежной системы «МИР»
Купите смартфон в&nbsp;O!Store и&nbsp;получите Infinix за&nbsp;полцены! Купите смартфон в O!Store и получите Infinix за полцены!
Кредит на&nbsp;газификацию под 8&nbsp;процентов от&nbsp;&laquo;РСК Банка&raquo;! Кредит на газификацию под 8 процентов от «РСК Банка»!
Почему бизнес выбирает&nbsp;О! Почему бизнес выбирает О!
5 апреля, пятница
13:27
На Иссык-Куле умерла 18-летняя роженица и ее ребенок На Иссык-Куле умерла 18-летняя роженица и ее ребенок
13:27
Суицид в ИВС. В камере, где повесился мужчина, не было видеонаблюдения
13:03
Стихи кыргызского поэта Алыкула Осмонова издадут на азербайджанском языке
12:43
В Кыргызстане более 80 федераций различных видов спорта
12:22
Олимпиада-2024. Кыргызстан планирует получить 30 лицензий