В Кыргызстане более 80 федераций различных видов спорта

В Кыргызстане функционируют более 80 федераций по различным видам спорта. Об этом на совместном заседании парламентской фракции «Ата Журт Кыргызстан» и депутатской группы «Мекенчил» рассказал замминистра культуры, информации, спорта и молодежной политики Айбек Абдымомунов.

Депутат Улан Бакасов поинтересовался, какие из них работают эффективно.

Айбек Абдымомунов выделили приоритетные виды спорта, которые хорошо работают. Это борьба, бокс, дзюдо, легкая и тяжелая атлетика.

Нардеп поинтересовался, как развиваются национальные виды спорта.

«Есть много национальных видов спорта, но сейчас больше внимания уделяют кок-бору. Есть дирекция по развитию национальных видов спорта», — отметил замминистра.

Он добавил, что средства национальным видам спорта выделяются в рамках календарного плана.