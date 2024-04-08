Крупный марафон, чемпионат Азии и футбол. Соревнования с участием кыргызстанцев

27 марта — 12 апреля. Кубок мира по тяжелой атлетике. Таиланд
Турнир является лицензионным перед Олимпийскими играми в Париже. В составе сборной Кыргызстана выступят пять спортсменов.
8 апреля: «Дордой» — «ОшМУ-Алдиер»;
9 апреля:
«Алай» — «Талант»;
«Кара-Балта» — «Абдыш-Ата»;
10 апреля: «Алга» — «Мурас Юнайтед»;
11 апреля: «Нефтчи» — «Илбирс».
11-16 апреля. Чемпионат Азии по греко-римской, вольной и женской борьбе. Бишкек
Кыргызстан представят 30 спортсменов.
13 апреля. Открытый чемпионат Кыргызстана по кроссу. Бишкек
14 апреля. Марафон ADAC. Ганновер (Германия)
Кыргызстан представит Сардана Трофимова. Задача — выполнить олимпийский норматив, а именно финишировать с результатом не больше, чем за 2 часа 26 минут 50 секунд.