Крупный марафон, чемпионат Азии и футбол. Соревнования с участием кыргызстанцев

27 марта — 12 апреля. Кубок мира по тяжелой атлетике. Таиланд

Турнир является лицензионным перед Олимпийскими играми в Париже. В составе сборной Кыргызстана выступят пять спортсменов.

8-11 апреля. Чемпионат Кыргызстана по футболу среди команд Премьер-лиги, третий тур

8 апреля: «Дордой» — «ОшМУ-Алдиер»;

9 апреля:

«Алай» — «Талант»;

«Кара-Балта» — «Абдыш-Ата»;

10 апреля: «Алга» — «Мурас Юнайтед»;

11 апреля: «Нефтчи» — «Илбирс».

11-16 апреля. Чемпионат Азии по греко-римской, вольной и женской борьбе. Бишкек

Кыргызстан представят 30 спортсменов.

13 апреля. Открытый чемпионат Кыргызстана по кроссу. Бишкек

14 апреля. Марафон ADAC. Ганновер (Германия)

Кыргызстан представит Сардана Трофимова. Задача — выполнить олимпийский норматив, а именно финишировать с результатом не больше, чем за 2 часа 26 минут 50 секунд.