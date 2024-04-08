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Спорт

Крупный марафон, чемпионат Азии и футбол. Соревнования с участием кыргызстанцев

27 марта — 12 апреля. Кубок мира по тяжелой атлетике. Таиланд

Турнир является лицензионным перед Олимпийскими играми в Париже. В составе сборной Кыргызстана выступят пять спортсменов.

8-11 апреля. Чемпионат Кыргызстана по футболу среди команд Премьер-лиги, третий тур

8 апреля: «Дордой» — «ОшМУ-Алдиер»;

9 апреля:
«Алай» — «Талант»;
«Кара-Балта» — «Абдыш-Ата»;

10 апреля: «Алга» — «Мурас Юнайтед»;
11 апреля: «Нефтчи» — «Илбирс».

11-16 апреля. Чемпионат Азии по греко-римской, вольной и женской борьбе. Бишкек

Кыргызстан представят 30 спортсменов.

 
 

13 апреля. Открытый чемпионат Кыргызстана по кроссу. Бишкек

В соревнованиях примут участие спортсмены из всех регионов республики. Участники выявят победителей и призеров на дистанциях 1-4 тысячи метров, 6 тысяч, 8 тысяч и 9 тысяч метров.

14 апреля. Марафон ADAC. Ганновер (Германия)

Кыргызстан представит Сардана Трофимова. Задача — выполнить олимпийский норматив, а именно финишировать с результатом не больше, чем за 2 часа 26 минут 50 секунд.
Ссылка: https://24.kg/sport/290806/
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