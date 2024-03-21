16:54
USD 89.51
EUR 97.09
RUB 0.97
Спорт

Отбор на чемпионат мира. Футболисты из Кыргызстана выиграли у Китайского Тайбэя

Сборная Кыргызстана по футболу в городе Гаосюне в рамках третьего тура отборочного раунда чемпионата мира — 2026 в зоне «Азия» сыграла против команды Китайского Тайбэя. Прямой эфир вел канал Kyrgyz Sport TV.

Матч закончился со счетом 2:0 в пользу команды КР.

На 53-й минуте капитан Валерий Кичин забил пенальти, а на 80-й минуте забил Кай Мерк.

Отметим, сборная Кыргызстана большую часть матча играла в меньшинстве. Защитник кыргызстанской команды Саид Дациев был удален на 24-й минуте после того, как получил две желтые карточки.

Напомним, команда Кыргызстана первый матч проиграла, второй — выиграла и сейчас занимает третье место в группе D, куда входят также Китайский Тайбэй, Малайзия и Оман. Две лучшие сборные группы выйдут в следующий этап отбора на чемпионат мира.
Ссылка: https://24.kg/sport/289595/
просмотров: 274
Версия для печати
Материалы по теме
Сборная Кыргызстана по футболу играет с китайским Тайбэем. Прямой эфир
Камчыбек Ташиев ФИФАнын өкүлдөрү менен футболду өнүктүрүү пландарын талкуулады
Камчыбек Ташиев обсудил с гостями из ФИФА планы по развитию футбола в стране
Футболисты клуба «Дордой» обыграли команду «Родина-М» из России
Кыргызстандын кыз-келиндер курамасы ФИФАнын рейтингинде 130-орунда турат
Женская сборная Кыргызстана занимает 130-е место в рейтинге ФИФА
Дзюдо, муай-тай и отбор на чемпионат мира. Соревнования с участием кыргызстанцев
Футбол боюнча Чемпиондор лигасы. Чейрек финалга чыккан командалар аныкталды
Лига чемпионов по футболу. Определились все четвертьфиналисты
Кыргыз футбол командасынын Кытай Тайбэйине каршы ойной турган курамы жарыяланды
Популярные новости
МОК утвердил флаг и&nbsp;гимн для нейтральных спортсменов на&nbsp;Олимпиаде-2024 МОК утвердил флаг и гимн для нейтральных спортсменов на Олимпиаде-2024
Гимнастки из&nbsp;Кыргызстана завоевали медали на&nbsp;Гран-при в&nbsp;Москве Гимнастки из Кыргызстана завоевали медали на Гран-при в Москве
Чемпионат мира по&nbsp;хоккею. Сборная Кыргызстана разгромила команду ЮАР Чемпионат мира по хоккею. Сборная Кыргызстана разгромила команду ЮАР
Камчыбек Ташиев обсудил с&nbsp;гостями из&nbsp;ФИФА планы по&nbsp;развитию футбола в&nbsp;стране Камчыбек Ташиев обсудил с гостями из ФИФА планы по развитию футбола в стране
Бизнес
Криптовалюта в&nbsp;Кыргызстане. Как не&nbsp;стать жертвой мошенников Криптовалюта в Кыргызстане. Как не стать жертвой мошенников
Осторожно, подделка! Как распознать контрафакт и&nbsp;где купить оригинал Осторожно, подделка! Как распознать контрафакт и где купить оригинал
Acıbadem: Операция по&nbsp;глубокой стимуляции мозга возвращает полноценную жизнь Acıbadem: Операция по глубокой стимуляции мозга возвращает полноценную жизнь
Дома, торговые центры и&nbsp;зона без авто. В&nbsp;Бишкеке построят комплекс Dastan city Дома, торговые центры и зона без авто. В Бишкеке построят комплекс Dastan city
21 марта, четверг
16:37
В Бишкеке ямочный ремонт проходит на нескольких улицах. Где устраняют дефекты В Бишкеке ямочный ремонт проходит на нескольких улицах....
16:08
Отбор на чемпионат мира. Футболисты из Кыргызстана выиграли у Китайского Тайбэя
16:01
Орозо-2024. Календарь начала воздержания и разговения
15:49
Садыр Жапаров заложил капсулу под строительство нового ипподрома «Ак-Кула»
15:19
В Сузаке нашли еще один туннель для незаконного перехода в Узбекистан