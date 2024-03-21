Отбор на чемпионат мира. Футболисты из Кыргызстана выиграли у Китайского Тайбэя

Сборная Кыргызстана по футболу в городе Гаосюне в рамках третьего тура отборочного раунда чемпионата мира — 2026 в зоне «Азия» сыграла против команды Китайского Тайбэя. Прямой эфир вел канал Kyrgyz Sport TV.

Матч закончился со счетом 2:0 в пользу команды КР.

На 53-й минуте капитан Валерий Кичин забил пенальти, а на 80-й минуте забил Кай Мерк.

Отметим, сборная Кыргызстана большую часть матча играла в меньшинстве. Защитник кыргызстанской команды Саид Дациев был удален на 24-й минуте после того, как получил две желтые карточки.

Напомним, команда Кыргызстана первый матч проиграла, второй — выиграла и сейчас занимает третье место в группе D, куда входят также Китайский Тайбэй, Малайзия и Оман. Две лучшие сборные группы выйдут в следующий этап отбора на чемпионат мира.