На чемпионате мира в Бишкеке Кыргызстан представят 13 сурдотаэквондистов

В Бишкеке 25-30 марта пройдет второй чемпионат мира по таэквондо среди глухих. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил начальник отдела спорта высших достижений департамента физической культуры и спорта КР Тилекмат Абдырахманов.

По его словам, в чемпионате примут участие около 200 спортсменов из 14 стран мира — Китая, Хорватии, Кореи, Мексики, Японии, Гонконга, Казахстана, Узбекистана, Таиланда, Украины и других.

По данным главного тренера сборной Дмитрия Пономарева, Кыргызстан представят 13 спортсменов — девять женщин и четыре мужчины.

Он отметил, что наши спортсмены хорошо подготовились и настроены на победу.

Тилекмат Абдырахманов заметил, что из республиканского бюджета на чемпионат предусмотрено 4 миллиона сомов.