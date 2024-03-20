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Спорт

На чемпионате мира в Бишкеке Кыргызстан представят 13 сурдотаэквондистов

В Бишкеке 25-30 марта пройдет второй чемпионат мира по таэквондо среди глухих. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил начальник отдела спорта высших достижений департамента физической культуры и спорта КР Тилекмат Абдырахманов.

По его словам, в чемпионате примут участие около 200 спортсменов из 14 стран мира — Китая, Хорватии, Кореи, Мексики, Японии, Гонконга, Казахстана, Узбекистана, Таиланда, Украины и других.

По данным главного тренера сборной Дмитрия Пономарева, Кыргызстан представят 13 спортсменов — девять женщин и четыре мужчины.

Он отметил, что наши спортсмены хорошо подготовились и настроены на победу.

Тилекмат Абдырахманов заметил, что из республиканского бюджета на чемпионат предусмотрено 4 миллиона сомов.
Ссылка: https://24.kg/sport/289531/
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