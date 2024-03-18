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Спорт

Гимнастки из Кыргызстана завоевали медали на Гран-при в Москве

Спортсменки из Кыргызстана завоевали медали на турнире по художественной гимнастике в Москве. Об этом сообщили в федерации данного вида спорта.

В групповых упражнениях команда СДЮШОР «Ынтымак» завоевала бронзовые и серебряные медали.

Среди юниоров в индивидуальной программе в копилке КР три медали. Бронза у Арины Газиевой, бронза и серебро у Златы Аркатовой.

В командном зачете спортсменки СДЮШОР «Ынтымак» заняли третье место. В составе команды выступили Александра Удодова, Самира Джангирова и Злата Аркатова.

В категории преюниоров и детей золото отдельных видов у Айым Токушовой, Амины Джунусовой, Аэлины Канибековой, Адель Исхазовой и Нурайни Шакировой. Шестилетняя Анель Тургунбекова получила серебро, бронзу — Даткайым Жузупбекова.

В многоборье бронзу завоевала София Яровая. Карина Серая удостоилась бронзы в упражнении с мячом. Асель Арапова заняла третье место в многоборье среди юниоров.
Ссылка: https://24.kg/sport/289290/
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