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Спорт

Чемпионат мира по хоккею. Сборная Кыргызстана не вышла во второй дивизион

В Бишкеке продолжается чемпионат мира среди команд третьего дивизиона (группа А) по хоккею с шайбой. Матчи в прямом эфире показывает телеканал «НТРК-Спорт».

По итогам четырех туров сборная Таиланда выиграла четыре игры, набрала 12 очков и заняла первое место. Только победитель турнира поднимется во второй дивизион. 

У сборной Кыргызстана после четырех туров 9 очков. Сегодня она сыграет с командой ЮАР, однако даже победа не позволит обогнать Таиланд.

Отметим, встреча отечественных хоккеистов с соперниками из Таиланда закончилась со счетом 9:4 не в пользу кыргызстанцев. 
Ссылка: https://24.kg/sport/289141/
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