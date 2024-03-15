Чемпионат мира по хоккею. Сборная Кыргызстана не вышла во второй дивизион

В Бишкеке продолжается чемпионат мира среди команд третьего дивизиона (группа А) по хоккею с шайбой. Матчи в прямом эфире показывает телеканал «НТРК-Спорт».

По итогам четырех туров сборная Таиланда выиграла четыре игры, набрала 12 очков и заняла первое место. Только победитель турнира поднимется во второй дивизион.

У сборной Кыргызстана после четырех туров 9 очков. Сегодня она сыграет с командой ЮАР, однако даже победа не позволит обогнать Таиланд.

Отметим, встреча отечественных хоккеистов с соперниками из Таиланда закончилась со счетом 9:4 не в пользу кыргызстанцев.