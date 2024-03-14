23:12
USD 89.49
EUR 97.78
RUB 0.98
Спорт

Чемпионат мира по хоккею. Сборная Кыргызстана выиграла у команды Мексики

В Бишкеке продолжается чемпионат мира по хоккею с шайбой (третий дивизион, группа А). Матчи в прямом эфире показывает телеканал «НТРК-Спорт».

Сегодня сборная Кыргызстана выиграла у команды Мексики — 9:4.

Отметим, встреча отечественных хоккеистов с соперниками из Таиланда закончилась со счетом 9:4 не в пользу кыргызстанцев. В матче с Люксембургом и Туркменистана наши хоккеисты были сильнее.

Кыргызстанцы 16 марта сыграют с командой ЮАР.

Напомним, победитель турнира поднимется во второй дивизион. Сборная КР пока занимает второе место.
Ссылка: https://24.kg/sport/289072/
просмотров: 147
Версия для печати
Материалы по теме
Чемпионат мира по хоккею. Сборная Кыргызстана выиграла у команды Туркменистана
Чемпионат мира по хоккею. Во время матча отключилось электричество
Чемпионат мира по хоккею. Сборная Кыргызстана выиграла у команды Люксембурга
Чемпионат мира по хоккею. Сборная Кыргызстана проиграла, пропустив девять шайб
Хоккей, тайский бокс и футбол. Соревнования с участием кыргызстанцев
В Бишкеке стартовал чемпионат мира по хоккею (третий дивизион)
Суперлига, борьба и Кубок АФК. Соревнования с участием кыргызстанцев
Бишкекте өтө турган хоккей боюнча дүйнө чемпионатына алты команда катышат
На чемпионате мира по хоккею в Бишкеке сыграют шесть команд
Хоккеисты Кыргызстана на чемпионате мира уступили Новой Зеландии со счетом 1:12
Популярные новости
Чемпионат мира по&nbsp;хоккею. Сборная Кыргызстана выиграла у&nbsp;команды Люксембурга Чемпионат мира по хоккею. Сборная Кыргызстана выиграла у команды Люксембурга
Чемпионат мира по&nbsp;хоккею. Сборная Кыргызстана проиграла, пропустив девять шайб Чемпионат мира по хоккею. Сборная Кыргызстана проиграла, пропустив девять шайб
Чемпионат мира по&nbsp;хоккею. Сборная Кыргызстана выиграла у&nbsp;команды Туркменистана Чемпионат мира по хоккею. Сборная Кыргызстана выиграла у команды Туркменистана
Yasar Dogu&amp;Vehbi Emre. Еще два золота в&nbsp;копилке сборной Кыргызстана от&nbsp;борцов Yasar Dogu&Vehbi Emre. Еще два золота в копилке сборной Кыргызстана от борцов
Бизнес
Осторожно, подделка! Как распознать контрафакт и&nbsp;где купить оригинал Осторожно, подделка! Как распознать контрафакт и где купить оригинал
Acıbadem: Операция по&nbsp;глубокой стимуляции мозга возвращает полноценную жизнь Acıbadem: Операция по глубокой стимуляции мозга возвращает полноценную жизнь
Дома, торговые центры и&nbsp;зона без авто. В&nbsp;Бишкеке построят комплекс Dastan city Дома, торговые центры и зона без авто. В Бишкеке построят комплекс Dastan city
Doscredobank и&nbsp;RIA Money Transfers: денежные переводы по&nbsp;сниженным тарифам Doscredobank и RIA Money Transfers: денежные переводы по сниженным тарифам
14 марта, четверг
22:55
Чемпионат мира по хоккею. Сборная Кыргызстана выиграла у команды Мексики Чемпионат мира по хоккею. Сборная Кыргызстана выиграла...
22:45
В ближайшие 2-3 года Кыргызстан улучшит позиции в Индексе человеческого развития
22:21
Закон об иноагентах. Заявление представительства ЕС и посольств пяти стран
22:00
Индивидуальный предприниматель. Как получить статус и какие налоги платить
21:41
Гигантский вулкан обнаружили ученые на Марсе