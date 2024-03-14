Чемпионат мира по хоккею. Сборная Кыргызстана выиграла у команды Мексики

В Бишкеке продолжается чемпионат мира по хоккею с шайбой (третий дивизион, группа А). Матчи в прямом эфире показывает телеканал «НТРК-Спорт».

Сегодня сборная Кыргызстана выиграла у команды Мексики — 9:4.

Отметим, встреча отечественных хоккеистов с соперниками из Таиланда закончилась со счетом 9:4 не в пользу кыргызстанцев. В матче с Люксембургом и Туркменистана наши хоккеисты были сильнее.

Кыргызстанцы 16 марта сыграют с командой ЮАР.

Напомним, победитель турнира поднимется во второй дивизион. Сборная КР пока занимает второе место.