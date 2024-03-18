Дзюдо, муай-тай и отбор на чемпионат мира. Соревнования с участием кыргызстанцев

12-20 марта. Чемпионат мира по муай-тай (тайскому боксу). Бангкок (Таиланд)

Сборная Кыргызстана выступит в следующем составе: Алия Саалыева, Махабат Орозбекова, Султан Атагельдиев, Милана Шихшабекова, Ахмед Ашурбеков, Мухамед Али Алиев, Фарида Абдуева, Диана Зайнитдинова. Выступающий тренер — Александр Кононенко.

15-21 марта. Турнир по кок-бору «Нооруз-2024». Бишкек

Команды разделены на четыре лиги: Высшая (шесть команд), Первая (12 команд), Вторая (16 команд) и Лига легенд (шесть команд).

20-23 марта. Молодежный чемпионат Кыргызской Республики по боксу. Бишкек

Боксеры — юноши и девушки — выявят сильнейших в 20 весовых категориях.

21 марта. Отборочный раунд чемпионата мира 2026 года по футболу. Гаосюн (китайский Тайбэй)

Кыргызстан — китайский Тайбэй.

22-24 марта. Турнир серии Grand Slam по дзюдо. Тбилиси (Грузия)

Кыргызстан представят восемь спортсменов.

22-26 марта. Весенний турнир по шахматам «Кубок Алтын Туйун — 2024». Бишкек

Соревнования проводятся по правилам Шахматного кодекса ФИДЕ по швейцарской системе в семь-девять туров, в зависимости от числа участников.