Спортсмены, планирующие завоевать лицензию на зимние Олимпийские игры — 2026 в Италии, начали получать стипендию. Об этом в соцсетях сообщил Национальный олимпийский комитет КР.

Стипендия в размере $750 выплачивается ежемесячно с ноября 2023 года до проведения зимних Олимпийских игр — 2026.

Ее получают Артур Сапарбеков (лыжные гонки), Надим Мухтаров (слалом, слалом-гигант), Альбина Иванова (слалом, слалом-гигант) и Эльдар Кадыров (биатлон).

В НОК отметили, что на зимние Олимпийские игры 2022-го в Пекине стипендию получали только два спортсмена.