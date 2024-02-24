16:10
USD 89.43
EUR 97.22
RUB 0.97
Спорт

Олимпиада-2026. Претендующим на участие спортсменам из Кыргызстана платят $750

Спортсмены, планирующие завоевать лицензию на зимние Олимпийские игры — 2026 в Италии, начали получать стипендию. Об этом в соцсетях сообщил Национальный олимпийский комитет КР.

Стипендия в размере $750 выплачивается ежемесячно с ноября 2023 года до проведения зимних Олимпийских игр — 2026.

Ее получают Артур Сапарбеков (лыжные гонки), Надим Мухтаров (слалом, слалом-гигант), Альбина Иванова (слалом, слалом-гигант) и Эльдар Кадыров (биатлон).

В НОК отметили, что на зимние Олимпийские игры 2022-го в Пекине стипендию получали только два спортсмена.
Ссылка: https://24.kg/sport/287514/
просмотров: 99
Версия для печати
Материалы по теме
Спортсмены обеспокоены задержкой закупа лекарств. Тендер не состоялся
Кыргызстанцы завершили выступление на юношеской Олимпиаде. Результаты
Болеем за наших. Кто из кыргызстанцев поехал на зимнюю юношескую Олимпиаду
Школьник из Кыргызстана завоевал серебряную медаль на международной олимпиаде
Единственное учреждение по спортивной медицине просят сохранить кыргызстанцы
Спортивные итоги года Кыргызстана. Главные победы 2023-го
Выступающая за Кыргызстан Сардана Трофимова названа лучшим спортсменом Якутии
В 2023 году школьники Кыргызстана выиграли 57 медалей на олимпиадах
МОК допустил спортсменов из России и Беларуси к участию в Олимпиаде-2024
Олимпиада-2024. Объявлен конкурс на разработку дизайна формы сборной Кыргызстана
Популярные новости
Камчыбек Ташиев встретился с&nbsp;тренером сборной страны по&nbsp;футболу. Что обсудили Камчыбек Ташиев встретился с тренером сборной страны по футболу. Что обсудили
Чемпион Кыргызстана по&nbsp;футболу &laquo;Абдыш-Ата&raquo; проиграл московскому &laquo;Спартаку&raquo; Чемпион Кыргызстана по футболу «Абдыш-Ата» проиграл московскому «Спартаку»
Кыргызстанцы завоевали золото и&nbsp;бронзу чемпионата Азии по&nbsp;легкой атлетике Кыргызстанцы завоевали золото и бронзу чемпионата Азии по легкой атлетике
Кыргызстанки заняли призовые места на&nbsp;турнире по&nbsp;художественной гимнастике в&nbsp;ОАЭ Кыргызстанки заняли призовые места на турнире по художественной гимнастике в ОАЭ
Бизнес
UZINFOCOM представит экосистему MyID&nbsp;на международном форуме в&nbsp;Кыргызстане UZINFOCOM представит экосистему MyID на международном форуме в Кыргызстане
DIGITAL FEST 2024: Все о&nbsp;digital маркетинге, креативе и&nbsp;рекламе DIGITAL FEST 2024: Все о digital маркетинге, креативе и рекламе
Топ-5 полезных лайфхаков, как выгодно покупать на&nbsp;Ozon Топ-5 полезных лайфхаков, как выгодно покупать на Ozon
&laquo;Оптима Банк&raquo; доставит карту VISA Optima Gold по&nbsp;Бишкеку БЕСПЛАТНО! «Оптима Банк» доставит карту VISA Optima Gold по Бишкеку БЕСПЛАТНО!
24 февраля, суббота
16:02
Олимпиада-2026. Претендующим на участие спортсменам из Кыргызстана платят $750 Олимпиада-2026. Претендующим на участие спортсменам из ...
15:35
Названа дата выхода нового сериала «Гарри Поттер»
15:01
Кыргызстанки заняли призовые места на турнире по художественной гимнастике в ОАЭ
14:34
Территориальная реформа. Избраны 112 глав кенешей объединенных айыльных аймаков
14:00
Продуктовая корзина Бишкека на 24 февраля. Больше всего подешевели огурцы