Кыргызстанки заняли призовые места на турнире по художественной гимнастике в ОАЭ

В ОАЭ прошел международный турнир по художественной гимнастике Premium cup. В нем приняли участие 16 спортсменок из ошского клуба EREM под руководством восьмикратной абсолютной чемпионки Кыргызстана, мастера спорта международного класса Айнуры Шаршембиевой.

Турнир проводился с целью улучшения и развития художественной гимнастики в сфере спортивного роста, а также укрепления дружеских связей между спортсменами и тренерами других стран, пропаганды здорового образа жизни и повышения мастерства спортсменов КР.

По итогам турнира кыргызстанки заняли призовые места: