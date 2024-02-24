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Спорт

Кыргызстанки заняли призовые места на турнире по художественной гимнастике в ОАЭ

В ОАЭ прошел международный турнир по художественной гимнастике Premium cup. В нем приняли участие 16 спортсменок из ошского клуба EREM под руководством восьмикратной абсолютной чемпионки Кыргызстана, мастера спорта международного класса Айнуры Шаршембиевой.

Турнир проводился с целью улучшения и развития художественной гимнастики в сфере спортивного роста, а также укрепления дружеских связей между спортсменами и тренерами других стран, пропаганды здорового образа жизни и повышения мастерства спортсменов КР.

По итогам турнира кыргызстанки заняли призовые места:

  • Айлин Сапаралиева — 1-е место;
  • Айлин ⁠Полотова — 1-е место;
  • Анеля ⁠Турарова — 1-е место;
  • Малика Таалайбекова — 1-е место;
  • ⁠Сабина Джолборсова — 1-е место;
  • Сария ⁠Саркарбаева: мяч — 2-е место, б/п — 1-е место;
  • Айэлес ⁠Эсеналиева: обруч — 3-е место, многоборье — 1-е место;
  • ⁠Аймурок Азатбекова: обруч — 1-е место, мяч — 2-е место, многоборье — 1-е место;
  • Айлин ⁠Тумонбаева — многоборье — 3-е место;
  • ⁠Аруузат Мамашарипова — 1-е место;
  • ⁠Айдай Паизова: обруч — 2-е место, многоборье — 1-е место;
  • ⁠Асия Абдирашитова: мяч — 3-е место, многоборье — 3-е место;
  • Алтынай ⁠Суюнтаева — 1-е место;
  • Камила ⁠Абидова: мяч — 3-е место, многоборье — 5-е место;
  • ⁠Камила Саркарбаева: обруч — 3-е место, лента — 3-е место, многоборье — 4-е место;
  • Санжыра Кармышакова — многоборье — 6-е место.
Ссылка: https://24.kg/sport/287512/
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