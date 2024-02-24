Кыргызстанки заняли призовые места на турнире по художественной гимнастике в ОАЭ

В ОАЭ прошел международный турнир по художественной гимнастике Premium cup. В нем приняли участие 16 спортсменок из ошского клуба EREM под руководством восьмикратной абсолютной чемпионки Кыргызстана, мастера спорта международного класса Айнуры Шаршембиевой.
Турнир проводился с целью улучшения и развития художественной гимнастики в сфере спортивного роста, а также укрепления дружеских связей между спортсменами и тренерами других стран, пропаганды здорового образа жизни и повышения мастерства спортсменов КР.
По итогам турнира кыргызстанки заняли призовые места:
- Айлин Сапаралиева — 1-е место;
- Айлин Полотова — 1-е место;
- Анеля Турарова — 1-е место;
- Малика Таалайбекова — 1-е место;
- Сабина Джолборсова — 1-е место;
- Сария Саркарбаева: мяч — 2-е место, б/п — 1-е место;
- Айэлес Эсеналиева: обруч — 3-е место, многоборье — 1-е место;
- Аймурок Азатбекова: обруч — 1-е место, мяч — 2-е место, многоборье — 1-е место;
- Айлин Тумонбаева — многоборье — 3-е место;
- Аруузат Мамашарипова — 1-е место;
- Айдай Паизова: обруч — 2-е место, многоборье — 1-е место;
- Асия Абдирашитова: мяч — 3-е место, многоборье — 3-е место;
- Алтынай Суюнтаева — 1-е место;
- Камила Абидова: мяч — 3-е место, многоборье — 5-е место;
- Камила Саркарбаева: обруч — 3-е место, лента — 3-е место, многоборье — 4-е место;
- Санжыра Кармышакова — многоборье — 6-е место.