Чемпионаты страны и мира. Соревнования с участием кыргызстанцев

22 февраля — 3 марта. Чемпионат мира по пирамиде. Бишкек
Чемпионат по свободной пирамиде пройдет среди юниоров и юниорок. Затем лучших среди взрослых определят в комбинированной пирамиде.
26-27 февраля. Чемпионат Кыргызской Республики по армейскому рукопашному бою. Бишкек
В соревнованиях примут участие спортсмены из всех регионов республики. Победители и призеры будут награждены дипломами и медалями.
29 февраля — 12 марта. Лицензионный турнир по боксу. Бусто-Арсицио (Италия)
На турнире разыграют 49 лицензий на Олимпийские игры в Париже.
1-2 марта. Чемпионат Кыргызской Республики по грэпплингу UWW. Бишкек
Лучших в стране выявят в дисциплинах NoGi и Gi.
1-3 марта. Турнир «Большого шлема» по дзюдо. Ташкент
Кыргызстан представят 14 спортсменов.
3-4 марта. Чемпионат Кыргызстана по джиу-джитсу. Бишкек
Выступят спортсмены из всего Кыргызстана.