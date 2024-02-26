Чемпионаты страны и мира. Соревнования с участием кыргызстанцев

22 февраля — 3 марта. Чемпионат мира по пирамиде. Бишкек

Чемпионат по свободной пирамиде пройдет среди юниоров и юниорок. Затем лучших среди взрослых определят в комбинированной пирамиде.

26-27 февраля. Чемпионат Кыргызской Республики по армейскому рукопашному бою. Бишкек

В соревнованиях примут участие спортсмены из всех регионов республики. Победители и призеры будут награждены дипломами и медалями.

29 февраля — 12 марта. Лицензионный турнир по боксу. Бусто-Арсицио (Италия)

На турнире разыграют 49 лицензий на Олимпийские игры в Париже.

1-2 марта. Чемпионат Кыргызской Республики по грэпплингу UWW. Бишкек

Лучших в стране выявят в дисциплинах NoGi и Gi.

1-3 марта. Турнир «Большого шлема» по дзюдо. Ташкент

Кыргызстан представят 14 спортсменов.

3-4 марта. Чемпионат Кыргызстана по джиу-джитсу. Бишкек



Выступят спортсмены из всего Кыргызстана.