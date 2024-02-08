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Спорт

Тяжелоатлеты из Кыргызстана завоевали бронзу на чемпионате Азии в Ташкенте

Спортсмены из Кыргызстана выступают на чемпионате Азии по тяжелой атлетике, который проходит в Ташкенте (Узбекистан). Об этом сообщается на сайте международной федерации данного вида спорта.

Кыргызстанец Эмил Молдодосов (до 89 килограммов) завоевал бронзовую медаль турнира с результатом 352 килограмма.

Татьяна Мельниченко (до 76 килограммов) также стала третьей. Ее результат — 219 килограммов.

Кыргызстан на чемпионате представляют пять спортсменов. Они также смогут набрать рейтинговые очки на пути к Олимпиаде в Париже.
Ссылка: https://24.kg/sport/286290/
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