Тяжелоатлеты из Кыргызстана завоевали бронзу на чемпионате Азии в Ташкенте

Спортсмены из Кыргызстана выступают на чемпионате Азии по тяжелой атлетике, который проходит в Ташкенте (Узбекистан). Об этом сообщается на сайте международной федерации данного вида спорта.

Кыргызстанец Эмил Молдодосов (до 89 килограммов) завоевал бронзовую медаль турнира с результатом 352 килограмма.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Asian Weightlifting Federation (@awfsport)

Татьяна Мельниченко (до 76 килограммов) также стала третьей. Ее результат — 219 килограммов.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Asian Weightlifting Federation (@awfsport)

Кыргызстан на чемпионате представляют пять спортсменов. Они также смогут набрать рейтинговые очки на пути к Олимпиаде в Париже.