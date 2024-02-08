Всемирные игры кочевников в Астане. Утверждены виды спортивных соревнований

Официально утверждены спортивные соревнования V Всемирных игр кочевников, которые пройдут в Астане 8-14 сентября. Об этом сообщает сайт SPORT+ со ссылкой на пресс-службу Министерства туризма и спорта Казахстана.

Всемирные игры кочевников определят сильнейших в 20 видах спорта: асык ату, ордо, перетягивание каната, байге, кокпар, аударыспак, тенге алу, курес (казахская борьба), алыш, ашыртмалы аба гюреши, ссирым, мас-рестлинг, Powerful nomad (состязание силачей), тогызкумалак, мангалa, овари, традиционная стрельба из лука, жамбы ату, охота с орлами.

Запланировано проведение 10 соревнований по показательным видам спорта.

Всемирные игры кочевников — международные соревнования по этническим, традиционным видам спорта. В 2014, 2016 и 2018 годах I, II и III Всемирные игры прошли в Чолпон-Ате (Кыргызстан), а в 2022-м IV Всемирные игры прошли в Изнике (Турция).