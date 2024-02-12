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Спорт

ММА, плавание и горные лыжи. Соревнования с участием кыргызстанцев

20 января — 24 февраля. Зимнее первенство по футболу

В первом турнире сезона 2024 года сыграют 10 команд: представители Национальной лиги и дублирующие составы клубов Кыргызской премьер-лиги. Зимнее первенство проводится для подготовки команд к сезону.

2-18 февраля. Чемпионат мира по плаванию. Доха (Катар)

Кыргызстан представят Денис Петрашов и Елизавета Печерских.

5-14 февраля. Международный турнир по горным лыжам. ГК «Кашкулак»

Среди стран-участниц Кыргызстан, Казахстан, Узбекистан, Индия, Монголия и другие.

17 февраля. Турнир по смешанным единоборствам ONE Fight Night 19. Бангкок

Спортсмен из Кыргызстана Тимур Чуйков в весе до 56,7 килограмма выступит против тайского бойца муай-тай Тонгпуна.

18 февраля. Турнир по смешанным единоборствам EFC 42. Талас

Примут участие лучшие бойцы Таласской области и не только.

18 февраля. Заплыв в честь Дня влюбленных. Бишкек

Каждый участник должен преодолеть 10 километров.
Ссылка: https://24.kg/sport/286270/
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