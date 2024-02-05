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Спорт

Женская сборная Кыргызстана по футзалу стартовала с победы на турнире CAFA

В Душанбе стартовал чемпионат Центральноазиатской футбольной ассоциации по футзалу среди женских команд. Об этом сообщается в Instagram.

В первом туре кыргызстанская команда обыграла сборную Туркменистана со счетом 3:1.

Голы в составе сборной Кыргызстана забили Нагима Туралиева (дубль) и Кенжебубу Ырысбек кызы.

Во втором туре сегодня, 5 февраля, кыргызстанки сыграют против сборной Таджикистана.

Помимо команды Кыргызстана, в соревнованиях по круговой системе выступают сборные Таджикистана, Ирана, Узбекистана и Туркменистана. Победителя турнира определят по наибольшему количеству набранных очков.

После первого тура сборная КР находится на второй позиции.
Ссылка: https://24.kg/sport/285886/
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