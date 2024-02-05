10:29
USD 89.32
EUR 97.18
RUB 0.99
Спорт

Пловцы из Кыргызстана стали шестыми в общекомандном зачете на чемпионате Азии

Команда Кыргызстана стала шестой на открытом чемпионата Азии по водным видам спорта среди школьников, который прошел с 2 по 4 февраля в Бангкоке (Таиланд). Об этом сообщила отечественная федерация в соцсетях.

У наших спортсменов 14 золотых, 8 серебряных и 9 бронзовых медалей.

В турнире приняли участие около 900 школьников из 41 команды 14 стран.

«Кыргызская команда была одной из самых малочисленных. В связи с недостатком госфинансирования у юных атлетов не было времени на акклиматизацию и адаптацию к смене часовых поясов. Тем не менее наша команда оказалась одной из самых успешных и эффективных, что отметили многие эксперты и руководители команд соперников», — отметили в федерации.

Они напомнили, что в республике нет ни одного 50-метрового бассейна, соответствующего мировым стандартам, где атлеты могли бы подготовиться в реальных соревновательных условиях к выступлениям на этом турнире.

«Учитывая все это, нельзя не признать, что наши дети сотворили чудо, заняв в зачете шестое место из 41 команды. За это большое спасибо хочется сказать наставникам, которые готовили атлетов к турниру», — добавили в федерации.
Ссылка: https://24.kg/sport/285884/
просмотров: 265
Версия для печати
Материалы по теме
Футзал, алыш и чемпионаты Азии. Соревнования с участием кыргызстанцев
Пловцы с синдромом Дауна привезли 6 медалей с турнира специальной Олимпиады
Олимпиада-2024. Пловец Денис Петрашов завоевал лицензию на Игры
Пловцам с синдромом Дауна нужна помощь, чтобы поехать на соревнования
Скончался прославленный пловец, участник Олимпийских игр Ахмед Анарбаев
Как не утонуть, когда купаешься. Советы инструктора по плаванию
Ахмеду Анарбаеву — 75. Чем гордится участник Олимпиады и кто его кумир
Пловец из Кыргызстана Денис Петрашов занял второе место на турнире в Атланте
Исламские игры. Пловец Денис Петрашов завоевал бронзовую медаль
Пловец из Кыргызстана Денис Петрашов завоевал еще одну золотую медаль Маккабиады
Популярные новости
Омурбек Бабанов стал президентом Федерации жорго салыш Омурбек Бабанов стал президентом Федерации жорго салыш
В&nbsp;Кыргызстане будет создана международная федерация борьбы хапсагай В Кыргызстане будет создана международная федерация борьбы хапсагай
Кыргызстанцы завершили выступление на&nbsp;юношеской Олимпиаде. Результаты Кыргызстанцы завершили выступление на юношеской Олимпиаде. Результаты
Сборная Кыргызстана по&nbsp;футзалу обыграла команду чемпионата Каталонии Сборная Кыргызстана по футзалу обыграла команду чемпионата Каталонии
Бизнес
Как ортопеды Acıbadem возвращают здоровье опорно-двигательного аппарата Как ортопеды Acıbadem возвращают здоровье опорно-двигательного аппарата
Ежегодная новогодняя акция суперпризов от&nbsp;Samsung Electronics успешно завершена! Ежегодная новогодняя акция суперпризов от Samsung Electronics успешно завершена!
Удобно и&nbsp;просто! Оплачивайте электронную парковку через MegaPay Удобно и просто! Оплачивайте электронную парковку через MegaPay
Бесплатный способ перевода денег из&nbsp;России в&nbsp;Кыргызстан Бесплатный способ перевода денег из России в Кыргызстан
5 февраля, понедельник
10:14
Женская сборная Кыргызстана по футзалу стартовала с победы на турнире CAFA Женская сборная Кыргызстана по футзалу стартовала с поб...
09:57
Золото и серебро завоевали боксеры из Кыргызстана на турнире в Испании
09:44
Пловцы из Кыргызстана стали шестыми в общекомандном зачете на чемпионате Азии
09:37
Полтора миллиона потребителей будут обеспечены «умными» счетчиками
09:18
Казахстанский инвестор готов вложить в Кыргызстан $70 миллионов
4 февраля, воскресенье
21:39
Сверхвысокий небоскреб построит в Дубае компания Mercedes-Benz