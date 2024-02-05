Пловцы из Кыргызстана стали шестыми в общекомандном зачете на чемпионате Азии

Команда Кыргызстана стала шестой на открытом чемпионата Азии по водным видам спорта среди школьников, который прошел с 2 по 4 февраля в Бангкоке (Таиланд). Об этом сообщила отечественная федерация в соцсетях.

У наших спортсменов 14 золотых, 8 серебряных и 9 бронзовых медалей.

В турнире приняли участие около 900 школьников из 41 команды 14 стран.

«Кыргызская команда была одной из самых малочисленных. В связи с недостатком госфинансирования у юных атлетов не было времени на акклиматизацию и адаптацию к смене часовых поясов. Тем не менее наша команда оказалась одной из самых успешных и эффективных, что отметили многие эксперты и руководители команд соперников», — отметили в федерации.

Они напомнили, что в республике нет ни одного 50-метрового бассейна, соответствующего мировым стандартам, где атлеты могли бы подготовиться в реальных соревновательных условиях к выступлениям на этом турнире.

«Учитывая все это, нельзя не признать, что наши дети сотворили чудо, заняв в зачете шестое место из 41 команды. За это большое спасибо хочется сказать наставникам, которые готовили атлетов к турниру», — добавили в федерации.