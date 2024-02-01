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Спорт

Кыргызстанцы завершили выступление на юношеской Олимпиаде. Результаты

Сегодня состоится церемония закрытия Зимних юношеских Олимпийских игр. Об этом сообщается на сайте соревнований.

Артур Сапарбеков в лыжном спринте занял 59-е место, в биатлоне у него 87-й результат (индивидуальная гонка, 12,5 километра) и 91-й (спринт, 7,5 километра).

Альбина Иванова стала 41-й в слаломе. В гигантском слаломе ей финишировать не удалось.

Тимур Шакиров в гигантском слаломе занял 36-е место, в супергиганте — 46-е. В слаломе и двоеборье он не финишировал.

Для участия в юношеских Олимпийских играх приехало более 1,8 тысячи спортсменов от 14 до 17 лет из 78 стран. В программе соревнований юные спортсмены разыграли 81 комплект наград в семи видах спорта (15 дисциплин).
Ссылка: https://24.kg/sport/285586/
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