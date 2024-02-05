Футзал, алыш и чемпионаты Азии. Соревнования с участием кыргызстанцев

20 января — 24 февраля. Зимнее первенство по футболу

В первом турнире сезона 2024 года сыграют 10 команд: представители Национальной лиги и дублирующие составы клубов Кыргызской премьер-лиги. Зимнее первенство проводится для подготовки команд к сезону.

2-6 февраля. Чемпионат Азии по водным видам спорта среди учащихся школ. Бангкок (Таиланд)

В турнире примут участие сверстники из всей Азии.

2-10 февраля. Чемпионат Азии по тяжелой атлетике. Ташкент (Узбекистан)

Кыргызстан представят пять спортсменов. На чемпионате они смогут набрать рейтинговые очки на пути к Олимпиаде в Париже.

2-11 февраля. Чемпионат Бишкека по шахматам. Бишкек

Турнир пройдет по правилам ФИДЕ.

2-12 февраля. Чемпионат Центральноазиатской футбольной ассоциации (CAFA) по футзалу среди женских команд. Душанбе (Таджикистан)

Помимо команды Кыргызстана, в соревнованиях по круговой системе выступят сборные Таджикистана, Ирана, Узбекистана и Туркменистана. Победителя турнира определят по наибольшему количеству набранных очков.

2-18 февраля. Чемпионат мира по плаванию. Доха (Катар)

Кыргызстан представят Денис Петрашов и Елизавета Печерских.

3-7 февраля. Чемпионат мира среди специальных подразделений. Дубай (ОАЭ)

Кыргызстан представит команда Девятой службы ГКНБ.

5-14 февраля. Международный турнир по горным лыжам. ГК «Кашкулак»

Среди стран-участниц Кыргызстан, Казахстан, Узбекистан, Индия, Монголия и другие.

7, 9 февраля. Товарищеские матчи сборной Кыргызстана по футзалу. Барселона

7 февраля: Bisontes Castellón — Кыргызстан;

9 февраля: Industrias García — Кыргызстан.

10-12 февраля. Чемпионат Кыргызстана по борьбе на поясах алыш. Бишкек

В соревнованиях примут участие спортсмены (взрослые и молодежь) из всех регионов республики.