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Спорт

Кубок Азии по футболу. Сборная Кыргызстана уступила команде Саудовской Аравии

В Катаре завершился матч второго тура группового этапа Кубка Азии по футболу. Трансляцию вел телеканал «УТРК Спорт».

Сборная Кыргызстана уступила команде Саудовской Аравии со счетом 0:2. Голы забиты на 35-й и 85-й минутах матча.

Отметим, игроки сборной КР Айзар Акматов и Кими Мерк получили красные карточки и были удалены с поля. Один в начале первого тайма, другой — в начале второго.

Напомним, в первом туре Саудовская Аравия победила Оман (2:1), а наша сборная проиграла Таиланду со счетом 0:2.

Ранее в туре соперники сборной КР по группе — Оман и Таиланд — сыграли вничью. Таким образом кыргызстанцы находятся на последнем месте в группе F. 26 января они сыграют с Оманом.
Ссылка: https://24.kg/sport/284696/
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