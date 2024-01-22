Чемпионат страны по дзюдо и Кубок Азии. Соревнования с участием кыргызстанцев

26 января. Финальный этап Кубка Азии по футболу. Доха
Кыргызстан — Оман.
Кыргызстан находится в группе F с командами Таиланда, Саудовской Аравии и Омана.
27-28 января. Чемпионат Кыргызстана по дзюдо. Бишкек
В соревнованиях примут участие спортсмены — мужчины и женщины — из всех регионов республики.
20 января — 24 февраля. Зимнее первенство по футболу
В первом турнире сезона 2024 года сыграют 10 команд: представители Национальной лиги и дублирующие составы клубов Кыргызской премьер-лиги. Зимнее первенство проводится для подготовки команд к сезону.
28 января — 2 февраля. Чемпионат Чуйской области по шахматам. Бишкек
Турнир пройдет по правилам ФИДЕ.