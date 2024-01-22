10:17
USD 89.32
EUR 97.15
RUB 1.00
Спорт

Чемпионат страны по дзюдо и Кубок Азии. Соревнования с участием кыргызстанцев

26 января. Финальный этап Кубка Азии по футболу. Доха

Кыргызстан — Оман.

Кыргызстан находится в группе F с командами Таиланда, Саудовской Аравии и Омана.

27-28 января. Чемпионат Кыргызстана по дзюдо. Бишкек

В соревнованиях примут участие спортсмены — мужчины и женщины — из всех регионов республики.

20 января — 24 февраля. Зимнее первенство по футболу

В первом турнире сезона 2024 года сыграют 10 команд: представители Национальной лиги и дублирующие составы клубов Кыргызской премьер-лиги. Зимнее первенство проводится для подготовки команд к сезону.

28 января — 2 февраля. Чемпионат Чуйской области по шахматам. Бишкек

Турнир пройдет по правилам ФИДЕ.
Ссылка: https://24.kg/sport/284548/
просмотров: 270
Версия для печати
Материалы по теме
Кубок Азии по футболу. Сборная Кыргызстана уступила команде Саудовской Аравии
Кубок Азии по футболу. Сборная Кыргызстана пропустила гол от Саудовской Аравии
Главный тренер сборной Кыргызстана по футболу: Наши ожидания не оправдались
Кубок Азии по футболу. Сборная Кыргызстана проиграла команде Таиланда
Кубок Азии по футболу. Сборная Кыргызстана пропустила гол от команды Таиланда
Матч Кыргызстан — Таиланд. В Бишкеке в фан-зоне будет развлекательная программа
Кыргызстан и Таиланд сыграют на Кубке Азии. Где посмотреть матч в Бишкеке
Главный тренер ФК «Мурас Юнайтед» пригласил Александра Мостового на стажировку
Чемпионат страны по кулатуу и Кубок Азии. Соревнования с участием кыргызстанцев
Подготовка к Кубку Азии. Сборная Кыргызстана по футболу обыграла Вьетнам
Популярные новости
На&nbsp;сайте зимней юношеской Олимпиады сборная Кыргызстана указана с&nbsp;новым флагом На сайте зимней юношеской Олимпиады сборная Кыргызстана указана с новым флагом
Кубок Азии по&nbsp;футболу. Сборная Кыргызстана уступила команде Саудовской Аравии Кубок Азии по футболу. Сборная Кыргызстана уступила команде Саудовской Аравии
Болеем за&nbsp;наших. Кто из&nbsp;кыргызстанцев поехал на&nbsp;зимнюю юношескую Олимпиаду Болеем за наших. Кто из кыргызстанцев поехал на зимнюю юношескую Олимпиаду
Кыргызстанец завоевал бронзовую медаль на&nbsp;турнире по&nbsp;теннису в&nbsp;Алматы Кыргызстанец завоевал бронзовую медаль на турнире по теннису в Алматы
Бизнес
Активные пользователи приложения &laquo;Мой Beeline&raquo; получили iPhone и&nbsp;другие призы Активные пользователи приложения «Мой Beeline» получили iPhone и другие призы
Стимулирующая лотерея &laquo;Семейные радости&raquo; от&nbsp;компании &laquo;Жемчужина Нила&raquo; Стимулирующая лотерея «Семейные радости» от компании «Жемчужина Нила»
Пополняйте кошелек &laquo;О!Деньги&raquo; без комиссии в&nbsp;терминалах по&nbsp;всей стране! Пополняйте кошелек «О!Деньги» без комиссии в терминалах по всей стране!
Реальный кешбэк в&nbsp;MegaPay при оплате госуслуг! Реальный кешбэк в MegaPay при оплате госуслуг!
22 января, понедельник
10:16
Мы думаем не только о себе, но и о своих соседях — Садыр Жапаров о воде Мы думаем не только о себе, но и о своих соседях — Сады...
09:45
Очередное интервью. Садыр Жапаров призвал не политизировать внешний долг
09:23
Опасно! На улице Коенкозова в Бишкеке украли крышку люка
09:05
В Евразийской экономической комиссии озвучили ключевые цифры развития ЕАЭС
08:45
Организация лотереи SUIUN_TV на территории Кыргызстана незаконна
21 января, воскресенье
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 22 января: без осадков