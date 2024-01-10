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Спорт

Подготовка к Кубку Азии. Сборная Кыргызстана по футболу обыграла Вьетнам

Накануне сборная Кыргызстана в Дохе провела матч с командой Вьетнама. Об этом сообщает Кыргызский футбольный союз в соцсетях.

На 31-й минуте встречи Кожо Жоэл открыл счет. Во втором тайме соперник счет сравнял, но Айзар Акматов на 75-й минуте вывел команду КР вперед. Итог — 2:1.

Встреча носила тренировочный характер и не имела официального статуса. Для подопечных Штефана Тарковича этот матч стал заключительным в рамках подготовки к Кубку Азии, первую игру в рамках которого сборная проведет 16 января против Таиланда.
Ссылка: https://24.kg/sport/283816/
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