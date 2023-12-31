Сборная Кыргызстана по футболу проиграла команде ОАЭ. Гол пропустили с пенальти

Сборная Кыргызстана по футболу в Абу-Даби проиграла товарищеский матч с командой ОАЭ. Об этом сообщает Кыргызский футбольный союз в соцсетях.

Во втором тайме кыргызстанцы оказались в меньшинстве после того, как Гулжигит Алыкулов получил вторую желтую карточку за симуляцию.

На 88-й минуте судья назначил пенальти в ворота сборной КР.

Итоговый счет — 0:1.

Напомним, команда находится на сборах. Игра, носящая тренировочный характер, прошла в целях подготовки к Кубку Азии.

Ранее кыргызстанцы уступили команде Узбекистана.