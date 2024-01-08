Чемпионат страны по борьбе и Кубок Азии. Соревнования с участием кыргызстанцев

2-10 января. Чемпионат Кыргызстана по шахматам. Каракол
Лучших выявят в нескольких возрастных категориях среди игроков не старше 18 лет.
3-10 января. Турнир по футзалу «Наристе». Бишкек
В турнире принимают частие 125 любительских команд.
8-11 января. Чемпионат Кыргызстана по спортивной борьбе. Бишкек
Турнир пройдет по греко-римской и вольной борьбе.
10-14 января. Турнир по спортивной борьбе Zagreb Open. Загреб (Хорватия)
В заявке турнира три кыргызстанки — Айсулуу Тыныбекова, Айпери Медет кызы и Калмира Билимбекова.
12 января — 10 февраля. Финальный этап Кубка Азии по футболу. Доха
Кыргызстан находится в группе F с командами Таиланда, Саудовской Аравии и Омана. Первая игра нашей сборной состоится 16 января.