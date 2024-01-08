09:45
USD 89.09
EUR 98.53
RUB 0.99
Спорт

Чемпионат страны по борьбе и Кубок Азии. Соревнования с участием кыргызстанцев

2-10 января. Чемпионат Кыргызстана по шахматам. Каракол

Лучших выявят в нескольких возрастных категориях среди игроков не старше 18 лет.

3-10 января. Турнир по футзалу «Наристе». Бишкек

В турнире принимают частие 125 любительских команд.

8-11 января. Чемпионат Кыргызстана по спортивной борьбе. Бишкек

Турнир пройдет по греко-римской и вольной борьбе.

10-14 января. Турнир по спортивной борьбе Zagreb Open. Загреб (Хорватия)

В заявке турнира три кыргызстанки — Айсулуу Тыныбекова, Айпери Медет кызы и Калмира Билимбекова.

12 января — 10 февраля. Финальный этап Кубка Азии по футболу. Доха

Кыргызстан находится в группе F с командами Таиланда, Саудовской Аравии и Омана. Первая игра нашей сборной состоится 16 января.
Ссылка: https://24.kg/sport/283325/
просмотров: 311
Версия для печати
Материалы по теме
Кубок Азии по футболу. Назван состав сборной Кыргызстана
Чемпионат по шахматам и футбольный матч. Соревнования с участием кыргызстанцев
Сборная Кыргызстана по футболу проиграла команде ОАЭ. Гол пропустили с пенальти
Жеребьевка Кубка AFC. Кто стал соперником футбольного клуба из Кыргызстана
Главный тренер сборной Кыргызстана по греко-римской борьбе признан лучшим в Азии
Сборная Кыргызстана по футболу проиграла Узбекистану со счетом 1:4
Матч сборной по футболу, карате и дзюдо. Соревнования с участием кыргызстанцев
Договорились. Андрей Канчельскис станет главным тренером команды «Мурас Юнайтед»
В Кыргызстане на чемпионатах по футболу хотят внедрить систему VAR
Спортивные итоги года Кыргызстана. Главные победы 2023-го
Популярные новости
Как выжить на&nbsp;горном склоне: советы для начинающих лыжников Как выжить на горном склоне: советы для начинающих лыжников
Как выжить на&nbsp;склоне: главные ошибки начинающих сноубордистов Как выжить на склоне: главные ошибки начинающих сноубордистов
Кубок Азии по&nbsp;футболу. Назван состав сборной Кыргызстана Кубок Азии по футболу. Назван состав сборной Кыргызстана
В&nbsp;традиционном турнире по&nbsp;футзалу &laquo;Наристе&raquo; принимают участие 125 команд В традиционном турнире по футзалу «Наристе» принимают участие 125 команд
Бизнес
Новогодние каникулы с&nbsp;MegaPay Новогодние каникулы с MegaPay
&laquo;7&nbsp;АТА&raquo; (&laquo;Жети Ата&raquo;) сближает поколения «7 АТА» («Жети Ата») сближает поколения
Новый уровень комфортного зимнего отдыха от&nbsp;MEGA Новый уровень комфортного зимнего отдыха от MEGA
Все дома в&nbsp;Бекмолдоевском айыл окмоту подключат к&nbsp;интернету и&nbsp;кабельному&nbsp;ТВ Все дома в Бекмолдоевском айыл окмоту подключат к интернету и кабельному ТВ
8 января, понедельник
09:24
Умер ветеран кыргызского кино Муса Абдиев Умер ветеран кыргызского кино Муса Абдиев
09:05
Глава Минэкономики призвал кыргызстанцев с уважением относиться к туристам
08:45
Задолженность за лекарства для государственных аптек составила 2 миллиона сомов
08:00
Чемпионат страны по борьбе и Кубок Азии. Соревнования с участием кыргызстанцев
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
7 января, воскресенье
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 8 января: снег
19:00
Афиша Бишкека на неделю: выставки и спектакль
16:43
В Бишкеке задержан россиянин, ранее объявленный в розыск за тяжкие преступления
16:00
Чудаки парковки. Нарушители оставляют авто на тротуарах и пешеходных переходах
15:00
Раннее утро в Бишкеке и закат в городе Ош. Фото читателей 24.kg