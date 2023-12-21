В Кыргызстане на чемпионатах по футболу хотят внедрить систему VAR

В Кыргызском футбольном союзе состоялись стартовые совещания по вопросам внедрения системы VAR (система видеопомощи арбитрам) на матчи чемпионатов по футболу. Об этом сообщает пресс-служба КФС.

Уточняется, что прошел семинар по внедрению системы. В нем приняли участие представитель ФИФА и менеджер по внедрению VAR Гильерме Барбоса, инструктор ФИФА по обучению официальных лиц матча Валентин Коваленко, а также ряд представителей судейского отдела, отдела соревнований КФС и основного вещателя чемпионата.

На встречах детально обсудили реализацию проекта по внедрению системы VAR в Кыргызстане, требования к компаниям — поставщикам оборудования, обучение судей и их видеоассистентов, а также процесс утверждения дальнейших шагов в реализации проекта в стране.

«Ранее Кыргызский футбольный союз обратился в ФИФА с просьбой содействия в оказании консультативной помощи в получении лицензии VAR. В данный момент судейский отдел КФС проходит поэтапное внедрение системы видеопомощи в республике. Следующим шагом будет утверждение программы обучения судей и операторов видеоповтора», — говорится в сообщении.

Обучение представителей отечественного судейского корпуса займет от восьми до десяти месяцев, после чего ожидается использование системы видеоповтора в матчах Премьер-лиги Кыргызстана.