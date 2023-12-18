Сборная Кыргызстана по футболу сыграет с командами четырех стран

Сборная Кыргызстана по футболу на сборах сыграет с командами Узбекистана, ОАЭ, Сирии и Вьетнама. Об этом сообщил Кыргызский футбольный союз в соцсетях.
Национальная сборная проведет четыре контрольных матча в рамках подготовки к Кубку Азии — 2023. Все они пройдут в закрытом формате.
24 декабря предстоит игра с Узбекистаном, 30 декабря — с ОАЭ, 5 января — с Сирией, 9 января — с Вьетнамом.
Напомним, что Кубок Азии пройдет в Катаре с 12 января по 10 февраля 2024 года с участием 24 национальных сборных. Кыргызстан, Таиланд, Саудовская Аравия и Оман выступят в группе F.