Сборная Кыргызстана по футболу сыграет с командами четырех стран

Сборная Кыргызстана по футболу на сборах сыграет с командами Узбекистана, ОАЭ, Сирии и Вьетнама. Об этом сообщил Кыргызский футбольный союз в соцсетях.

Национальная сборная проведет четыре контрольных матча в рамках подготовки к Кубку Азии — 2023. Все они пройдут в закрытом формате.

24 декабря предстоит игра с Узбекистаном, 30 декабря — с ОАЭ, 5 января — с Сирией, 9 января — с Вьетнамом.