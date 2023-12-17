Football Awards. Кыргызский футбольный союз назвал лучших

В Бишкеке накануне прошла церемония награждения ежегодной премии KFU Football Awards 2023. Об этом сообщает КФС в соцсетях.

Лучшим футболистом Кыргызстана назван Кайрат Жыргалбек уулу, футболисткой — Кенжебубу Ырысбек кызы, футзалистом — Максат Алимов.

Чынгыз Мустафаев и Урмат Баялиев отмечены как лучшие рефери. Канимет Аралбаев и Урмат Абдукаимов (ФК «Талант») стали лучшими тренерами.

Лучшей организацией стала Кыргызская профессиональная футбольная лига, региональной — Ассоциация города Оша.

Лучший клуб — «Абдыш-Ата» (Кант).

Гордостью кыргызского футбола названы рефери Рамина Цой и Вероника Бернацкая.

Лучший молодой игрок — Султан Чомоев, а лучший футболист профессиональной лиги Кыргызстана — Данин Талович (оба из «Дордоя»).