Выступающая за Кыргызстан Сардана Трофимова названа лучшим спортсменом Якутии

Выступающая за Кыргызстан легкоатлетка Сардана Трофимова названа лучшим спортсменом Якутии. Об этом сообщил сайт ЯСИА.

Сегодня на балу чемпионов в Якутске награждены лучшие деятели спорта республики по итогам 2023-го.

Легкоатлетка Сардана Трофимова возглавила десятку лучших спортсменов. Борец вольного стиля Айаал Лазарев, который завоевал для Кыргызстана бронзовую медаль Азиатских игр, занял второе место в рейтинге.

Фото Дьулустаана Сергеева/ЯСИА. Сардана Трофимова и Айаал Лазарев возглавили список лучших спортсменов Якутии

Сардана Трофимова в этом году стала бронзовым призером Азиатских игр по марафону, заняла третье место чемпионата Азии по полумарафону в личном зачете и первое место в командном.

Кроме того, лучшим тренером года признана тренер Сарданы Трофимовой Татьяна Жиркова.