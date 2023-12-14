Определились все участники плей-офф Лиги чемпионов по футболу

Завершились матчи шестого тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2023/2024, по итогам которых стали известны все 16 участников плей-офф. Об этом сообщил сайт УЕФА.

С первых мест из своих групп в 1/8 финала вышли «Бавария», «Арсенал», «Реал», «Реал Сосьедад», «Атлетико», дортмундская «Боруссия», «Манчестер Сити» и «Барселона». Со вторых мест — «Копенгаген», «ПСВ», «Наполи», «Интер», «Лацио», «ПСЖ», «Лейпциг» и «Порту».

Жеребьевка 1/8 финала состоится 16 декабря. Матчи запланированы на 13-14, 20-21 февраля и 5-6, 12-13 марта 2024 года.