МОК допустил спортсменов из России и Беларуси к участию в Олимпиаде-2024

Спортсмены из России и Беларуси смогут выступить на Играх в Париже в нейтральном статусе. Такое решение принял исполком Международного Олимпийского комитета, говорится на сайте организации.

Принять участие в Играх смогут только атлеты из индивидуальных видов спорта.

На Олимпиаду не допустят тех, кто публично поддерживает вторжение в Украину и у которых есть действующий контракт с вооруженными силами.

Никого из официальных лиц и спортивных чиновников России и Беларуси на Олимпиаду не пригласят.

Олимпиада-2024 пройдет в Париже с 26 июля по 11 августа.