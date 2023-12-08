Садыр Жапаров на турнире «Мурас» забил три гола команде журналистов

Сегодня начался традиционный дружественный турнир «Мурас». Эфир можно посмотреть по ссылке.

«Очень рад встрече. Два года мы пропагандируем спорт. Уже видим результаты. На турнире мы встречаемся с министрами, чиновниками, с которыми давно не виделись. Обсуждаем проблемы, решаем вопросы», — отметил президент КР Садыр Жапаров, который вышел на поле под номером 11.

«Пусть победит сильнейший», — завершил свое выступление глава государства.

Первый матч команды президента против сборной СМИ закончился победой первых — 4:1. Садыр Жапаров оформил хет-трик.

Помимо команды главы государства, сыграют представители культуры, СМИ, федераций, духовенства, предприниматели, депутаты Жогорку Кенеша, полпреды президента в областях, мэры, акимы, послы иностранных государств в Кыргызстане, главврачи больниц, директора школ, ректоры вузов и другие.