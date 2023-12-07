В Кыргызстане прошел чемпионат страны по боксу. Как это было и кто победил

В Кыргызстане накануне завершился чемпионат страны по боксу.

Он собрал лучших из Бишкека, Оша, Чуйской, Джалал-Абадской, Ошской, Таласской, Иссык-Кульской областей.

На кону стояли не только звания чемпионов и призеров, но и путевки в сборную КР, которая будет представлять страну на международных турнирах.

Бокс в Кыргызстане, безусловно, является одним из наиболее уважаемых и любимых видов спорта. На трибунах собрались друзья и родственники финалистов, а также просто любители этого единоборства.

Когда высокие гости были на своих местах, а судьи представлены, начался заключительный день соревнований.

Первыми лучших в трех весовых категориях определили среди девушек. Все три раунда на ринге провела лишь одна пара. Остальным хватило одного раунда. Бои среди девушек не такие зрелищные, но такие же напряженные, как и мужские.

Чемпионками стали Аделина Сатыбалдиева, Шахриза Халилова и Айжамал Адылбекова.

Кто не знает, бои длятся три раунда по 3 минуты каждый с минутным перерывом между ними. Победителем считается тот, кто набрал больше очков, либо тот, кто нокаутировал или заставил сдаться своего соперника.

Соревнования проходили по олимпийской системе, то есть каждый атлет проводил по одному бою в день, а проигравший выбывал с турнира.

На ринг для поздравлений от вице-мэра Мирлана Байгончокова и директора департамента физической культуры и спорта Айбека Абдымомунова вышли чемпион мира среди юниоров Амантур Джумаев, его тренер Бейшен Сабатаров и судья экстра-класса Мукаш Ырсалиев.

Их встретили бурными аплодисментами. Некоторые успели сделать несколько селфи с теперь уже знаменитым спортсменом.

Затем начались встречи среди мужчин. Зрители увидели много ярких боев. 26 человек, добравшихся до финала, хотели стать чемпионами. Мастерства и воли к победе для этого хватило бы у всех, но не всем хватило удачи.

Чемпионами КР стали Анвар Ходжиев, Нуржигит Дюшебаев, Эрнист уулу Руслан, Санжар Сейдакматов, Рыспек Бектенов, Мирзахид Имамназаров, Жакшылык Талайбеков, Абдыжапар уулу Сыргак, Асанкул уулу Султан, Сатыбалды уулу Сагын, Бекжигит уулу Омурбек, Азамат уулу Айдар, Токтосун уулу Бакыт.

В каждой весовой категории было по две встречи — за золото и бронзу. В перерывах между боями проходили церемонии награждения.

Чемпионат Кыргызстана, который проведен на очень высоком уровне, завершился. Но у спортсменов есть только несколько дней для отдыха, затем начнутся новый сезон и подготовка к следующему турниру — у кого-то это международные соревнования, у кого-то следующее первенство страны.