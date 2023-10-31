Всемирные игры боевых искусств. Сборная Кыргызстана стала 13-й из 80 стран

Накануне завершились Третьи Всемирные игры боевых искусств в Саудовской Аравии. Об этом сообщается на сайте соревнований.

Сборная Кыргызстана заняла 13-е общекомандное место. Спортсмены завоевали 14 медалей: пять золотых, две серебряные и семь бронзовых.

По информации оргкомитета, Всемирные игры боевых искусств собрали более 2,5 тысячи участников из 80 стран.

Возглавили турнирную таблицу спортсмены из Украины, второе место у хозяев соревнований, замкнули тройку атлеты из Казахстана.

Отметим, в первые и вторые Игры кыргызстанцы завоевали девять медалей.