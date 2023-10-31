15:52
USD 89.32
EUR 97.18
RUB 0.99
Спорт

Всемирные игры боевых искусств. Сборная Кыргызстана стала 13-й из 80 стран

Накануне завершились Третьи Всемирные игры боевых искусств в Саудовской Аравии. Об этом сообщается на сайте соревнований.

Сборная Кыргызстана заняла 13-е общекомандное место. Спортсмены завоевали 14 медалей: пять золотых, две серебряные и семь бронзовых.

По информации оргкомитета, Всемирные игры боевых искусств собрали более 2,5 тысячи участников из 80 стран.

Возглавили турнирную таблицу спортсмены из Украины, второе место у хозяев соревнований, замкнули тройку атлеты из Казахстана.

Отметим, в первые и вторые Игры кыргызстанцы завоевали девять медалей.
Ссылка: https://24.kg/sport/278697/
просмотров: 1715
Версия для печати
Материалы по теме
Единственное учреждение по спортивной медицине просят сохранить кыргызстанцы
Спортивные итоги года Кыргызстана. Главные победы 2023-го
Выступающая за Кыргызстан Сардана Трофимова названа лучшим спортсменом Якутии
Спорткомплексы обяжут пропускать в залы и бассейны людей с инвалидностью
Всемирные игры боевых искусств. Итоги выступления кыргызстанцев
Первые медали кыргызстанцев на Всемирных играх боевых искусств
Цифра дня. 673,5 миллиона сомов выделили из бюджета на культуру и спорт
Кыргызстан выделит на Олимпиаду в Париже 100 миллионов сомов
Мээрим Жуманазарова Азия оюндарына барбайт. Күрөш боюнча команданын курамы
Күрөш боюнча Дүйнө чемпионатында Тайырбек Жумашбек уулу коло медаль тагынды
Популярные новости
Омурбек Бабанов стал президентом Федерации жорго салыш Омурбек Бабанов стал президентом Федерации жорго салыш
В&nbsp;Кыргызстане будет создана международная федерация борьбы хапсагай В Кыргызстане будет создана международная федерация борьбы хапсагай
Кыргызстанцы завершили выступление на&nbsp;юношеской Олимпиаде. Результаты Кыргызстанцы завершили выступление на юношеской Олимпиаде. Результаты
Сборная Кыргызстана по&nbsp;футзалу обыграла команду чемпионата Каталонии Сборная Кыргызстана по футзалу обыграла команду чемпионата Каталонии
Бизнес
Как ортопеды Acıbadem возвращают здоровье опорно-двигательного аппарата Как ортопеды Acıbadem возвращают здоровье опорно-двигательного аппарата
Ежегодная новогодняя акция суперпризов от&nbsp;Samsung Electronics успешно завершена! Ежегодная новогодняя акция суперпризов от Samsung Electronics успешно завершена!
Удобно и&nbsp;просто! Оплачивайте электронную парковку через MegaPay Удобно и просто! Оплачивайте электронную парковку через MegaPay
Бесплатный способ перевода денег из&nbsp;России в&nbsp;Кыргызстан Бесплатный способ перевода денег из России в Кыргызстан
5 февраля, понедельник
15:48
В городе Ош задержан мужчина, напавший на врачей В городе Ош задержан мужчина, напавший на врачей
15:41
В Кыргызстане появится свой цифровой кодекс
15:12
В Сокулуке мальчика насиловали двое односельчан. Дело передали в суд
15:09
Авария на ТЭЦ. Специалисты МЧС установили эпицентр произошедшего взрыва
14:40
В Бишкеке задержан член ОПГ по прозвищу Аза Большой. Продавал наркотики