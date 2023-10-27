Кубок АФК. Кыргызский клуб «Абдыш-Ата» победил «Равшан» из Таджикистана

В Гиссаре состоялся матч третьего тура группового этапа Кубка АФК по футболу. Об этом сообщает Кыргызский футбольный союз в соцсетях.

Клуб «Абдыш-Ата» (Кант) обыграл команду «Равшан» из Таджикистана со счетом 1:0.

Гол забил Эммануэль Ягр.

После трех туров у «Абдыш-Аты» 7 очков и первое место в группе Е. В первой игре команда из КР обыграла «Алтын Асыр» из Туркменистана, во второй сыграла вничью с туркменским «Мервом».

В следующем матче 9 ноября клуб из Кыргызстана сыграет против «Равшана», но у себя дома.

Отметим, дальше пройдет только победитель группы.