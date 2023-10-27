Кыргызстанцы за день завоевали сразу шесть медалей Всемирных игр боевых искусств

В Эр-Рияде (Саудовская Аравия) продолжаются Всемирные игры боевых искусств. Об этом сообщается на сайте соревнований.

Бегай Бейшеналы кызы (60 килограммов) стала лучшей на турнире по казакша курес.

В борьбе алыш золото в копилку сборной КР принесли Азизхан Мусабек уулу (90 килограммов), Марлен Абдурасулов (70 килограммов) и Эльзада Момунжанова (55 килограммов).

В турнире по борьбе алыш бронзовые медали завоевали Аземи Камчыбекова (65 килограммов) и Элдияр Сексенбаев (80 килограммов).

Ранее у Кыргызстана были две серебряные и пять бронзовых медалей. После вчерашних побед сборная КР поднялась на 10-е общекомандное место.