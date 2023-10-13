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Спорт

Сборная Кыргызстана по футболу проиграла товарищеский матч с Бахрейном

Накануне в Манаме состоялся товарищеский матч между национальными сборными Кыргызстана и Бахрейна. Об этом сообщает Кыргызский футбольный союз в соцсетях.

Матч завершился со счетом 2:0 не в пользу команды КР.

Оба гола соперники забили во втором тайме.

«Я не доволен вторым таймом, так как мы не выдержали темп игры и в очень простых моментах совершали ошибки. Все моменты, которые создал соперник, были именно за счет индивидуальных и тактических ошибок», — сказал на пресс-конференции главный тренер сборной Кыргызстана Штефан Таркович.

Отметим, 15 октября «Ак-Шумкар» сыграет с командой Филиппин.
Ссылка: https://24.kg/sport/277346/
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