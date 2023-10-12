Кубок Азии АФК по футзалу. Сборная Кыргызстана вышла в финальную часть

Национальная сборная Кыргызстана по футзалу сыграла против сборной Мальдив в рамках заключительного тура отборочных игр Кубка Азии — 2024. Об этом сообщает Кыргызской футбольный союз в соцсетях.

Встреча завершилась со счетом 8:3 в пользу игроков Марата Дуванаева.

По итогам трех туров отборочных игр в группе С с девятью очками Иран занял первое место в турнирной таблице, с шестью очками Кыргызстан расположился на втором месте.

Напомним, что, согласно регламенту, из восьми групп в финальную стадию турнира проходят первые две команды в группах.

Таким образом, сборная Кыргызской Республики выходит в финальный этап Кубка Азии по футзалу, который пройдет в апреле 2024 года.