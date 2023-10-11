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Спорт

Кубок Азии АФК по футзалу. Играют сборные Кыргызстана и Мальдив. Прямой эфир

Кыргызстан принимает квалификационные игры Кубка Азии АФК по футзалу, финальный этап которого пройдет в апреле 2024 года в Таиланде.

В рамках отборочных игр в группе С за выход в финальную стадию азиатского первенства национальная сборная КР борется с командами Ирана, Ливана и Мальдивских островов.

Сегодня команда из Кыргызстана играет со сборной Мальдив. Прямой эфир ведет Kyrgyz Sport TV.

Отметим, первый поединок с командой Ливана кыргызстанцы выиграли со счетом 5:4, второй — с Ираном — проиграли со счетом 2:10.

В финальном этапе турнира сыграют 16 команд: восемь команд — победителей групп и семь лучших команд, занявших вторые места, а также страна — хозяйка турнира.
Ссылка: https://24.kg/sport/277173/
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