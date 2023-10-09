Кубок Азии АФК по футзалу. Играют сборные Кыргызстана и Ирана. Прямой эфир

Кыргызстан принимает квалификационные игры Кубка Азии АФК по футзалу, финальный этап которого пройдет в апреле 2024 года в Таиланде.

В рамках отборочных игр в группе С за выход в финальную стадию азиатского первенства национальная сборная КР по футзалу поборется с командами Ирана, Ливана и Мальдивских островов.

Сегодня сборная Кыргызстана играет с командой Ирана. Прямой эфир ведет Kyrgyz Sport TV.

Отметим, первый поединок с командой Ливана кыргызстанцы выиграли со счетом 5:4.

11 октября состоится игра Кыргызстана и Мальдивских островов.

В финальном этапе турнира сыграют 16 команд: восемь команд — победителей групп и семь лучших команд, занявших вторые места, а также страна — хозяйка турнира.