04:02
USD 89.32
EUR 97.18
RUB 0.99
Спорт

Определились чемпионы Кыргызстана по большому теннису

В Бишкеке состоялся чемпионат Кыргызстана по теннису. Об этом сообщили в федерации данного вида спорта.

Сильнейшие от 13 лет и старше боролись за звание чемпиона в парном и личном разрядах.

Абсолютным победителем среди мужчин стал Кирилл Кистанов, второе место в личном разряде у Миргияза Мирджалиева, третье — у Абдумалика Камалова.

Среди женщин чемпионкой в личном разряде стала Владислава Андреевская, обыгравшая Сафину Хабибрахманову со счетом 6/1, 6/2. Третье место завоевала Сезим Сагынбаева. Владислава Андреевская стала абсолютной чемпионкой.

В парном разряде первое место завоевал дуэт Кирилла Кистанова и Абдумалика Камалова, второе место у Руфата Мирджалиева и Миргияза Мирджалиева. В борьбе за бронзу победу одержали Давид Могилевский и Фархад Урумбаев.

У женщин первое место завоевала пара Владиславы Андреевской и Сафины Хабибрахмановой. Второе место у Сезим Сагынбаевой и Аиды Пасоновой. Бронза у Жылдыз Райкановой и Саары Мырзаевой.
Ссылка: https://24.kg/sport/276814/
просмотров: 2019
Версия для печати
Материалы по теме
Кыргызстанец завоевал бронзовую медаль на турнире по теннису в Алматы
Федерацию тенниса Кыргызстана назвали одной из прогрессивно развивающихся в Азии
Новый уровень. Кыргызстанка в финале профессионального турнира по теннису
Спортивный календарь. О важных соревнованиях с участием кыргызстанцев
Кыргызстанка победила в международном турнире по теннису Baku Cup W15
Кыргызстанская теннисистка Влада Андреевская завоевала серебро
Теннисистка из Кыргызстана выиграла турнир J30 Issyk-Kul Sunrise Cup
Теннисистка, выступавшая за Россию, будет играть за сборную Кыргызстана
Кыргызстанская теннисистка победила в парном разряде на турнире ITF в Чолпон-Ате
Спортивный календарь. О важных соревнованиях с участием кыргызстанцев
Популярные новости
Омурбек Бабанов стал президентом Федерации жорго салыш Омурбек Бабанов стал президентом Федерации жорго салыш
В&nbsp;Кыргызстане будет создана международная федерация борьбы хапсагай В Кыргызстане будет создана международная федерация борьбы хапсагай
Кыргызстанцы завершили выступление на&nbsp;юношеской Олимпиаде. Результаты Кыргызстанцы завершили выступление на юношеской Олимпиаде. Результаты
Сборная Кыргызстана по&nbsp;футзалу обыграла команду чемпионата Каталонии Сборная Кыргызстана по футзалу обыграла команду чемпионата Каталонии
Бизнес
Ежегодная новогодняя акция суперпризов от&nbsp;Samsung Electronics успешно завершена! Ежегодная новогодняя акция суперпризов от Samsung Electronics успешно завершена!
Удобно и&nbsp;просто! Оплачивайте электронную парковку через MegaPay Удобно и просто! Оплачивайте электронную парковку через MegaPay
Бесплатный способ перевода денег из&nbsp;России в&nbsp;Кыргызстан Бесплатный способ перевода денег из России в Кыргызстан
&laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; проводит работы для бесперебойной подачи газа в&nbsp;Оше «Газпром Кыргызстан» проводит работы для бесперебойной подачи газа в Оше
5 февраля, понедельник
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
4 февраля, воскресенье
21:39
Сверхвысокий небоскреб построит в Дубае компания Mercedes-Benz
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 5 февраля: в Бишкеке снег не ожидается
19:57
Авария на ТЭЦ. В школах и детсадах сохраняется формат обучения в режиме онлайн
19:00
Афиша Бишкека на неделю: спектакли, концерт и выставки
16:00
Чудаки парковки. В Бишкеке авто ставят на тротуарах и зебрах, мешая пешеходам