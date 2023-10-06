Определились чемпионы Кыргызстана по большому теннису

В Бишкеке состоялся чемпионат Кыргызстана по теннису. Об этом сообщили в федерации данного вида спорта.

Сильнейшие от 13 лет и старше боролись за звание чемпиона в парном и личном разрядах.

Абсолютным победителем среди мужчин стал Кирилл Кистанов, второе место в личном разряде у Миргияза Мирджалиева, третье — у Абдумалика Камалова.

Среди женщин чемпионкой в личном разряде стала Владислава Андреевская, обыгравшая Сафину Хабибрахманову со счетом 6/1, 6/2. Третье место завоевала Сезим Сагынбаева. Владислава Андреевская стала абсолютной чемпионкой.

В парном разряде первое место завоевал дуэт Кирилла Кистанова и Абдумалика Камалова, второе место у Руфата Мирджалиева и Миргияза Мирджалиева. В борьбе за бронзу победу одержали Давид Могилевский и Фархад Урумбаев.

У женщин первое место завоевала пара Владиславы Андреевской и Сафины Хабибрахмановой. Второе место у Сезим Сагынбаевой и Аиды Пасоновой. Бронза у Жылдыз Райкановой и Саары Мырзаевой.