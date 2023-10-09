Спортивный календарь. О важных соревнованиях с участием кыргызстанцев

7-11 октября. Квалификационные игры Кубка Азии АФК по футзалу. Бишкек

В рамках отборочных игр в группе С за выход в финальную стадию азиатского первенства национальная сборная КР по футзалу сыграет с командами Ирана, Ливана и Мальдивских островов.

9 октября, 19.00: Кыргызстан — Иран;

11 октября, 19.00: Кыргызстан — Мальдивские острова.

13 октября. Чемпионат Кыргызстана по футболу среди команд Премьер-лиги. 22-й тур

«Нефтчи» — «Талант».

12, 15 октября. Товарищеские матчи сборной Кыргызстана. Бахрейн

12 октября: Кыргызстан — Бахрейн;

15 октября: Кыргызстан — Филиппины.

14-15 октября. Чемпионат мира по грэпплингу. Лутраки (Греция)

Чемпионат пройдет среди юношей до 15 лет и среди ветеранов.

15 октября. Закрытый чемпионат Кыргызстана по дуатлону. Кара-Балта

Дуатлон — комплексный вид спорта, состоящий из бега, велогонки и бега.