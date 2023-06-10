Стадион имени Долона Омурзакова в Бишкеке, на котором сегодня проходит матч по футболу сборных Кыргызстана и Афганистана, оказался не готов к приему болельщиков. Об этом в социальных сетях сообщил один из пришедших на игру Азамат Джунушов.

«Уровень подготовки стадиона к международным матчам. Как сидеть в таких креслах? Кто еще не успел зайти на стадион, берите салфетки, газеты, пакеты и так далее», — написал он.

Напомним, Кыргызстан в рамках турнира CAFA Nations Cup 2023 играет в группе В с Афганистаном и Ираном. Первый матч проходит сегодня, второй состоится 16 июня.

Команда, занявшая первое место в группе В, выйдет в финал турнира и сыграет с командой, занявшей первое место в группе А, матчи которой пройдут в Ташкенте (Узбекистан) 11, 14 и 17 июня. Там сыграют сборные Таджикистана, Узбекистана, Туркменистана и Омана. Команда, занявшая второе место в группе В, сыграет в матче за 3-е место. Финальный этап пройдет в Ташкенте.