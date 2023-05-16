В Бишкеке встретили первого в истории страны призера чемпионата мира по боксу

Накануне в Бишкек из Ташкента вернулась сборная Кыргызстана по боксу. Об этом сообщает kyrgyzstanboxing в Instagram.

Мунарбек Сейитбек уулу впервые в истории страны завоевал медаль чемпионата мира.

В весовой категории до 57 килограммов он стартовал со стадии 1/32 финала, одержал четыре победы подряд над спортсменами из Пуэрто-Рико, Таиланда, Мексики и Таджикистана.

За выход в финал кыргызстанец бился со спортсменом из Узбекистана Абдумаликом Халоковым. Мунарбек Сейитбек уулу уступил и стал обладателем бронзовой медали.

Его поздравила и многократная чемпионка UFC Валентина Шевченко.