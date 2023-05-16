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Спорт

Кубок арабских стран. Сборная Кыргызстана по пляжному футболу провела два матча

В Саудовской Аравии 11-20 мая проходит Кубок арабских стран по пляжному футболу. Об этом сообщает Ассоциация футзала КР в Instagram.

Всего в турнире примут участие 12 стран, среди которых как приглашенная команда будет и наша сборная. 

В группе B кыргызстанцы провели уже две игры с Египтом и Палестиной. Оба матча сборная КР проиграла.

17 мая ей предстоит встреча с Оманом.

Напомним, в 1/4 финала из групп выйдут по две команды, а также две лучшие сборные, занявшие третье место.

Напомним, в марте сборная КР не вышла из группы на Кубке Азии.
Ссылка: https://24.kg/sport/265525/
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