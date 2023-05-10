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Спорт

Скандал на чемпионате мира. Хорваты просят наказать боксера из Кыргызстана

Скандалом закончился поединок на чемпионате мира по боксу в Ташкенте (Узбекистан). Об этом сообщает Vesti.kz.

По их данным, инцидент случился в 1/8 финала в весовой категории до 80 килограммов, где встречались кыргызстанский боксер Омурбек Бекжигит уулу и хорват Габэриэл Веочич.

По ходу поединка судья вынес два предупреждения кыргызстанцу за нарушения правил, а после третьего остановил встречу. В итоге Омурбек Бекжигит уулу был дисквалифицирован во втором раунде, а победа присуждена хорвату.

Однако представитель Кыргызстана выразил несогласие с судейским решением и отметился неприличными жестами после боя. Хорватская сторона призвала Международную боксерскую ассоциацию (IBA) наказать боксера.

«Кыргыз, пятый сеяный чемпионата мира, своим поведением заслужил гораздо более жесткую дисквалификацию от IBA — после того, как итальянский судья авторитетно дисквалифицировал его, он не захотел протягивать руку победителю, и он неоднократно указывал средним пальцем судьям и делегатам!» — говорится в сообщении Боксерского союза Хорватии в Instagram.
Ссылка: https://24.kg/sport/265064/
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