Названы игроки сборной Кыргызстана по футболу на матчи с Индией и Мьянмой

Тренерский штаб сборной Кыргызстана по футболу объявил состав команды на учебно-тренировочные сборы и ближайшие товарищеские матчи. Об этом сообщил Кыргызский футбольный союз в Instagram.

Сборы пройдут в городе Калькутте (Индия) 16-20 марта. Затем сборная Кыргызстана проведет два товарищеских матча с командами Индии и Мьянмы в рамках международного турнира Tri-Nation International Football Tournament.

Состав сборной Кыргызстана: