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Спорт

Названы игроки сборной Кыргызстана по футболу на матчи с Индией и Мьянмой

Тренерский штаб сборной Кыргызстана по футболу объявил состав команды на учебно-тренировочные сборы и ближайшие товарищеские матчи. Об этом сообщил Кыргызский футбольный союз в Instagram.

Сборы пройдут в городе Калькутте (Индия) 16-20 марта. Затем сборная Кыргызстана проведет два товарищеских матча с командами Индии и Мьянмы в рамках международного турнира Tri-Nation International Football Tournament.

Состав сборной Кыргызстана:

  • вратари: Эржан Токотаев («Каспий», Казахстан), Антон Коченков («Арсенал», Россия), Султан Чомоев («Дордой»);
  • защитники: Кайрат Жыргалбек уулу («Аксу», Казахстан), Тамирлан Козубаев («Истерн», Гонконг), Бекжан Сагынбаев («Китчи», Гонконг), Християн Браузман, Арслан Бекбердинов (оба — «Абдыш-Ата»), Айзар Акматов (без клуба), Александр Мищенко, Суйунтбек Мамыралиев (оба — «Дордой»);
  • полузащитники: Эрбол Атабаев («Динамо Махачкала», Россия), Гулжигит Алыкулов («Кайрат», Казахстан), Николай Давыдов («Изманинг», Германия), Алимардон Шукуров («Неман», Беларусь), Кай Мерк («Унион Титус», Люксембург), Муролимжон Ахмедов, Турсунали Рустамов (оба — «Дордой»), Магамед Узденов, Рауль Джалилов (оба — «Алга»);
  • нападающие: Шерали Юлдашев («Дайнава», Литва), Эрнист Батырканов («Келантан Юнайтед», Малайзия), Эльдар Молдожунусов («Нефтчи»).
Ссылка: https://24.kg/sport/260934/
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