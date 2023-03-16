Названы игроки сборной Кыргызстана по футболу на матчи с Индией и Мьянмой

Тренерский штаб сборной Кыргызстана по футболу объявил состав команды на учебно-тренировочные сборы и ближайшие товарищеские матчи. Об этом сообщил Кыргызский футбольный союз в Instagram.
Сборы пройдут в городе Калькутте (Индия) 16-20 марта. Затем сборная Кыргызстана проведет два товарищеских матча с командами Индии и Мьянмы в рамках международного турнира Tri-Nation International Football Tournament.
Состав сборной Кыргызстана:
- вратари: Эржан Токотаев («Каспий», Казахстан), Антон Коченков («Арсенал», Россия), Султан Чомоев («Дордой»);
- защитники: Кайрат Жыргалбек уулу («Аксу», Казахстан), Тамирлан Козубаев («Истерн», Гонконг), Бекжан Сагынбаев («Китчи», Гонконг), Християн Браузман, Арслан Бекбердинов (оба — «Абдыш-Ата»), Айзар Акматов (без клуба), Александр Мищенко, Суйунтбек Мамыралиев (оба — «Дордой»);
- полузащитники: Эрбол Атабаев («Динамо Махачкала», Россия), Гулжигит Алыкулов («Кайрат», Казахстан), Николай Давыдов («Изманинг», Германия), Алимардон Шукуров («Неман», Беларусь), Кай Мерк («Унион Титус», Люксембург), Муролимжон Ахмедов, Турсунали Рустамов (оба — «Дордой»), Магамед Узденов, Рауль Джалилов (оба — «Алга»);
- нападающие: Шерали Юлдашев («Дайнава», Литва), Эрнист Батырканов («Келантан Юнайтед», Малайзия), Эльдар Молдожунусов («Нефтчи»).