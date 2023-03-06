Сборная Кыргызстана выиграла чемпионат мира в третьем дивизионе

Сборная Кыргызстана по хоккею выиграла чемпионат мира третьего дивизиона (группа В). Все игры можно посмотреть на YouTube-канале Hokejaški savez BiH.

Накануне команда обыграла сборную Гонконга со счетом 12:2.

Сборная КР выиграла все матчи с общим счетом 76:5, став обладателем золотых медалей. Теперь она будет выступать в группе А третьего дивизиона.

Отметим, в группе В было шесть команд — Боснии и Герцеговины, Гонконга, Ирана, Малайзии, Сингапура и Кыргызстана. Они сыграли между собой в один круг.

В третий дивизион сборная КР поднялась в 2022 году, когда выиграла чемпионат мира по хоккею в Бишкеке.