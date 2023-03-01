Игры «Дети Азии». У Кыргызстана две медали по горнолыжному спорту

Команда Кыргызстана завоевала две медали международных зимних игр «Дети Азии». Об этом сообщается на сайте соревнований.

В слаломе-гиганте Нурдоолот Адылбеков занял второе место, а Азимжан Рахматулаев — третье.

II Международные зимние игры «Дети Азии» проходят в Кузбассе (Россия) 23 февраля — 5 марта. В них принимают участие спортсмены из России, Туркменистана, Бахрейна, Таиланда, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Монголии и других стран. В программу вошли десять зимних видов спорта.