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Спорт

Игры «Дети Азии». У Кыргызстана две медали по горнолыжному спорту

Команда Кыргызстана завоевала две медали международных зимних игр «Дети Азии». Об этом сообщается на сайте соревнований.

В слаломе-гиганте Нурдоолот Адылбеков занял второе место, а Азимжан Рахматулаев — третье.

II Международные зимние игры «Дети Азии» проходят в Кузбассе (Россия) 23 февраля — 5 марта. В них принимают участие спортсмены из России, Туркменистана, Бахрейна, Таиланда, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Монголии и других стран. В программу вошли десять зимних видов спорта.
Ссылка: https://24.kg/sport/259673/
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