05:34
USD 87.52
EUR 96.03
RUB 1.07
Спорт

Дочь Аиды Саляновой во второй раз стала чемпионкой Кыргызстана по шахматам

Дочь бывшего генпрокурора Кыргызстана Аиды Саляновой Алика Бактыбек кызы во второй раз стала чемпионкой республики по шахматам среди юношей и девушек (6-18 лет). Об этом экс-генпрокурор сообщила сама.

Она отметила, что в чемпионате участвовали около 400 шахматистов.

«Ребенок, который играет в шахматы, поймет, что жизнь не делится, как в настольной игре, на белое и черное, что побеждают не те, кто обладает силой руки, а волевые, и освоит, что сначала нужно думать и потом только делать что-то», — написала Аида Салянова.

Она заметила, что будущее Кыргызстана построят морально сильные и культурные люди, и попросила власти уделить внимание этому виду спорта. «Для этого государство должно уделить внимание шахматам на национальном уровне и поддержать тренеров и стимулировать родителей», — подчеркнула экс-генпрокурор.

Отметим, Алика Бактыбек кызы в 2022 году уже становилась чемпионом Кыргызской Республики по шахматам среди юношей и девушек (6-18 лет).
Ссылка: https://24.kg/sport/255198/
просмотров: 9254
Версия для печати
Материалы по теме
Депутат озабочен тем, что в стране нет закона о защите прав производителей
В Кыргызстане открылась федерация нового вида спорта — шахбокса
В грузинском городе Поти открыли офис почетного консула Кыргызстана
Спортивный календарь. О важных соревнованиях с участием кыргызстанцев
Спортивный календарь. О важных соревнованиях с участием кыргызстанцев
В Бишкеке определились победительницы шахматного турнира «Мудрая ладья»
В Бишкеке прошел чемпионат Кыргызстана по шахматам
Кыргызстанцы смогут взыскивать алименты с граждан, проживающих в США
Спортивный календарь. О важных соревнованиях с участием кыргызстанцев
Мужчина получил в Кыргызстане четыре паспорта и обманул граждан
Популярные новости
Турнир лиги Поддубного. Кто выступит, кроме Акжола Махмудова и&nbsp;Романа Власова Турнир лиги Поддубного. Кто выступит, кроме Акжола Махмудова и Романа Власова
Сборная России по&nbsp;футболу отказалась от&nbsp;участия в&nbsp;чемпионате Центральной Азии Сборная России по футболу отказалась от участия в чемпионате Центральной Азии
Отказ сборной&nbsp;РФ от&nbsp;участия в&nbsp;чемпионате CAFA: комментарий Футбольного союза&nbsp;КР Отказ сборной РФ от участия в чемпионате CAFA: комментарий Футбольного союза КР
Лига чемпионов по&nbsp;футболу. Стали известны все участники полуфинала Лига чемпионов по футболу. Стали известны все участники полуфинала
Бизнес
Безопасный и&nbsp;экологичный электровелосипед с&nbsp;искусственным интеллектом от&nbsp;Acer Безопасный и экологичный электровелосипед с искусственным интеллектом от Acer
17&nbsp;лет MEGAинноваций, скорости и&nbsp;свободы общения 17 лет MEGAинноваций, скорости и свободы общения
Получите кешбэк 20&nbsp;процентов за&nbsp;оплату услуг в&nbsp;Technopark Coworking с&nbsp;MBANK Получите кешбэк 20 процентов за оплату услуг в Technopark Coworking с MBANK
&laquo;РСК Банк&raquo; выдал кредиты сельхозпроизводителям на&nbsp;706 миллионов сомов «РСК Банк» выдал кредиты сельхозпроизводителям на 706 миллионов сомов
22 апреля, суббота
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
21 апреля, пятница
23:28
Мгновения жизни. Красота Кыргызстана глазами читателей 24.kg
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 22 апреля: ночью потеплеет
19:30
Цифра дня. 46 тысяч 256 раз воспользовались онлайн-бронированием в ЦОН
19:00
Афиша Бишкека на выходные: рок-балет, игротека и открытие мотосезона
18:30
22 апреля: где в Бишкеке и регионах отключат свет