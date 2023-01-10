Дочь Аиды Саляновой во второй раз стала чемпионкой Кыргызстана по шахматам

Дочь бывшего генпрокурора Кыргызстана Аиды Саляновой Алика Бактыбек кызы во второй раз стала чемпионкой республики по шахматам среди юношей и девушек (6-18 лет). Об этом экс-генпрокурор сообщила сама.

Она отметила, что в чемпионате участвовали около 400 шахматистов.

«Ребенок, который играет в шахматы, поймет, что жизнь не делится, как в настольной игре, на белое и черное, что побеждают не те, кто обладает силой руки, а волевые, и освоит, что сначала нужно думать и потом только делать что-то», — написала Аида Салянова.

Она заметила, что будущее Кыргызстана построят морально сильные и культурные люди, и попросила власти уделить внимание этому виду спорта. «Для этого государство должно уделить внимание шахматам на национальном уровне и поддержать тренеров и стимулировать родителей», — подчеркнула экс-генпрокурор.

Отметим, Алика Бактыбек кызы в 2022 году уже становилась чемпионом Кыргызской Республики по шахматам среди юношей и девушек (6-18 лет).