Кыргызстанцы завоевали еще три медали чемпионата Азии по кикбоксингу

Кыргызстанцы завоевали медали чемпионата Азии по кикбоксингу, который проходит в Бангкоке. Об этом сообщает федерация данного вида спорта КР в Instagram.

Аброр Хакимов в дисциплине лоу-кик (до 71 килограмма) выиграл золотую медаль чемпионата.

Накануне кыргызстанец победил в финале узбекистанца.

Еще один кыргызстанец Адилет Улан уулу завоевал серебро. Он выступал в дисциплине К-1 (до 60 килограммов). В финале проиграл представителю Узбекистана.

Бронзовую медаль завоевал Азамат Кудайбердиев (до 81 килограмма) в дисциплине лоу-кик.

Ранее Авазбек Аманбеков стал чемпионом Азии.

Сегодня за золотую медаль будет биться Марат Мусаев.